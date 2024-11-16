В партии Шольца призывают выдвинуть Писториуса кандидатом на пост канцлера, - Spiegel

В феврале 2025 года в Германии пройдут досрочные выборы в парламент. Однако на пост канцлера СДПГ хочет выдвинуть не Олафа Шольца.

По данным издания, на закрытом заседании некоторые депутаты Бундестага от Социально-демократической партии Германии (СДПГ) впервые заявили о том, что на выборы нужно идти не с Олафом Шольцем, а с более популярным министром обороны Борисом Писториусом.

Как сообщается, заявления прозвучали во время заседания влиятельной группы Seeheimer Kreis, которая объединяет консервативно настроенных депутатов Бундестага из СДПГ. В частности, Джо Вайнгартен, представляющий Рейнланд-Пфальц, заявил, что репутация Олафа Шольца среди людей в Германии находится "на самом дне".

В свою очередь депутат Кристиан Шрайбер из Людвигсхафена был процитирован словами о том, что он больше не в состоянии убедить членов партии участвовать в предвыборной кампании за Шольца. В частности, они больше не готовы к этому.