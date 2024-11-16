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В партии Шольца призывают выдвинуть Писториуса кандидатом на пост канцлера, - Spiegel

Суббота 16 ноября 2024 19:29
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В партии Шольца призывают выдвинуть Писториуса кандидатом на пост канцлера, - Spiegel Фото: глава Минобороны ФРГ Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В феврале 2025 года в Германии пройдут досрочные выборы в парламент. Однако на пост канцлера СДПГ хочет выдвинуть не Олафа Шольца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По данным издания, на закрытом заседании некоторые депутаты Бундестага от Социально-демократической партии Германии (СДПГ) впервые заявили о том, что на выборы нужно идти не с Олафом Шольцем, а с более популярным министром обороны Борисом Писториусом.

Как сообщается, заявления прозвучали во время заседания влиятельной группы Seeheimer Kreis, которая объединяет консервативно настроенных депутатов Бундестага из СДПГ. В частности, Джо Вайнгартен, представляющий Рейнланд-Пфальц, заявил, что репутация Олафа Шольца среди людей в Германии находится "на самом дне".

В свою очередь депутат Кристиан Шрайбер из Людвигсхафена был процитирован словами о том, что он больше не в состоянии убедить членов партии участвовать в предвыборной кампании за Шольца. В частности, они больше не готовы к этому.

Что предшествовало

Напомним, в начале ноября в Германии распалась правящая коалиция. Это случилось после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, который является представителем партии СДПГ.

После него были уволены все министры из СДПГ, и 8 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмацер отдал министрам удостоверения об увольнении.

Подробнее о распаде коалиции - читайте в материале РБК-Украина.

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