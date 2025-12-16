ua en ru
Вт, 16 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Врачи призвали депутатов запретить продажу паучей с концентрацией никотина более 16,6 мг

Вторник 16 декабря 2025 12:19
UA EN RU
Врачи призвали депутатов запретить продажу паучей с концентрацией никотина более 16,6 мг Фото: врачи призывают запретить продажу паучей (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украинские врачи обратились к депутатам с призывом срочно урегулировать максимальное содержание никотина в никотинсодержащих изделиях, предназначенных для перорального использования на уровне 16,6 мг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо на имя главы Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого и главы профильного подкомитета Лады Булах.

Более 50 врачей и специалистов в области кардиологии, онкологии, пульмунологии, респираторной медицины и профилактики заболеваний призвали парламентариев срочно урегулировать максимальное содержание никотина в никотиновых подушечках (снюсы, паучи).

"Введение всестороннего регулирования для никотиновых подушечек, а прежде всего запрет продажи продукции с концентрацией свыше 16,6 мг, их маркетинга и продвижения - неотложная инициатива и мы полностью ее поддерживаем. Призываем Вас прислушаться к мнению профессионального медицинского сообщества и принять соответствующее законодательство для защиты здоровья украинцев", - отмечено в письме.

В документе указывается, что традиционные формы потребления табака как курение сигарет, самокруток, кальянов постепенно заменяются потреблениями новейших продуктов без табака как электронные сигареты и никотиновые подушечки. Последние - единственные среди всех никотиновых изделий, которые вообще не регулируются государством, хотя их потребление растет.

По информации врачебного сообщества, сейчас в Украине абсолютно свободно доступны к продаже подушечки с любым уровнем никотина, даже дозировками в 160-170 мг в одной подушечке. Это в десятки раз больше, чем в сигарете, и создает реальную угрозу острых отравлений.

"Поскольку при высоких уровнях никотин является токсичным и может привести к отравлению и побочным эффектам, мы призываем запретить в Украине никотиновые подушечки с содержанием никотина более 16,6 мг и добавками, которые содержат или образуют химические вещества с канцерогенными, мутагенными и репротоксическими свойствами", - говорится в письме.

Научно доказано, что эта доза никотина в подушечке дает в дальнейшем концентрацию никотина в крови, соотносительную с концентрацией никотина в крови после курения одной сигареты.

ВОЗ отмечает важность "ограничения концентрации никотина и запрещение добавок, содержащих или образующих химические вещества с канцерогенными, мутагенными и репротоксическими свойствами". Это в дополнение таких мер, как запрет на продажу несовершеннолетним, требование размещения предупреждений о вреде здоровью, налогообложение продуктов и комплексное ограничение рекламы и продвижения.

Как отмечалось, в парламенте зарегистрировано шесть законопроектов по регулированию оборота никотиновых подушечек.

В ходе обсуждения депутаты отметили, что полный запрет может перевести рынок в теневой сектор и снизить акцизные поступления в бюджет. А государственное регулирование позволит контролировать содержание никотина и предотвратить продажу несовершеннолетним.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Врачи Сигареты
Новости
Два дня в Берлине. О чем Украина говорила с США и Европой и есть ли прогресс в мирном плане
Два дня в Берлине. О чем Украина говорила с США и Европой и есть ли прогресс в мирном плане
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море