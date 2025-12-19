Рада сфокусируется на регулировании никотиновых паучей, чтобы избежать налоговых потерь на 25 млрд грн

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение, которое было принято во время заседания комитета 18 декабря.

Депутаты сфокусируются в нем на вопросе регулирования никотиновых паучей вместо введения чрезмерно жесткого регулирования табачных изделий, которое может привести к рискам перехода бизнеса в теневой сектор.

"Я хотел бы внести предложение - дать десятидневный срок для согласования всех замечаний (к законопроекту №14110-д, - ред.), которые сегодня были. Были дельные замечания, что мы в этот закон добавили то, что не касается паучей", - отметил во время заседания председатель комитета Михаил Радуцкий.

Он подчеркнул, что приоритетом должен быть полный запрет употребления паучей детям и введение предельных норм содержания никотина согласно стандартам ЕС.

Михаил Радуцкий предложил инициатору законопроекта Ладе Булах пригласить для доработки документа авторов пяти альтернативных законопроектов .

По словам народного депутата Игоря Кривошеева, авторы альтернативных законопроектов не были приобщены к согласованию законопроекта №14110-д подкомитетом по вопросам обеспечения эпидемической безопасности комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, которых возглавляет Лада Булах.

При обсуждении народные депутаты высказали предостережение относительно риска перехода бизнеса в теневой сектор в случае чрезмерно жесткого регулирования никотиносодержащей продукции.

Председатель комитета по вопросам здоровья нации поддержал инициативу депутатов пригласить на заседание комитета представителей налогового комитета, таможни, правоохранительных органов для более глубокого понимания ситуации на рынке.

Следующее обсуждение законопроекта №14110-д запланировано комитетом 27 декабря.