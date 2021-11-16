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Не входить до "списку візитерів". Мін'юст Грузії пояснив Денісовій недопуск до Саакашвілі 

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Київ, Вівторок 16 листопада 2021 14:11
Не входить до "списку візитерів". Мін'юст Грузії пояснив Денісовій недопуск до Саакашвілі  Фото: омбудсмен Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерства юстиції Грузії відправило омбудсмену Людмилі Денисовій відповідь щодо її недопуску до Михайла Саакашвілі. Там пояснили, що вона не входить до "списку візитерів" ув'язнених, які передбачені грузинським законодавством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена в Facebook.

"Міністерство зазначило, що "враховуючи стан здоров’я Саакашвілі, який продовжує відмовлятися від отримання життєво важливих медичних послуг, а також зобов’язання пенітенціарного закладу щодо забезпечення його здоров’я та безпеки, до нього допускаються лише ті візитери, які передбачені Кодексом Грузії "Про взяття під варту", - розповіла Денісова.

Вона зазначила, що зверталася з проханням зустрітися з керівником та головним лікарем медзакладу в’язниці, де перебуває Саакашвілі, однак не одержала жодної відповіді.

"Під час очікування адвокат виніс мені листа від Михайла Саакашвілі, в якому він повідомляє, що вже третій день майже не підводиться з ліжка, а результати його аналізів погіршуються. У палаті, де розміщено Міхеіла, відсутнє медичне обладнання й, навіть, кнопка виклику лікаря", - додає Денісова.

Як наголосила омбудсмен консиліум та особистий лікар до Саакашвілі досі не допускаються.

Нагадаємо, сьогодні 16 листопада український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що їй не дозволили відвідати у в'язниці Михайла Саакашвілі, однак про причини їй пообіцяли повідомити згодом.

Після чого у Міністерстві юстиції Грузії відреагували на недопуск омбудсмена, заявивши, що "не зобов'язані цього робити".

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Міхеіл Саакашвілі Грузія Тбилиси Денисова
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