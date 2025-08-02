Здоровье Путина хуже его системы, но с уходом диктатора изменений не будет, - ГУР
Здоровье российского диктатора Владимира Путина хуже его системы власти. Однако уход диктатора не изменит ситуацию в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в интервью Наталье Мосейчук.
"Их система довольно таки крепкая... Здоровье Путина хуже, чем его система, но с уходом самого лидера российского государства там ничего не изменится. Они выстроили систему так, что следующий преемник, будет находиться в той парадигме. И это как минимум", - сказал он.
Мосейчук напомнила, что в 2022 году в информационном пространстве обсуждали операцию "Преемник". Буданов отметил, что Москва подготовлена к возможной смене главы Кремля, несмотря на то, что кандидатуры могут меняться.
"То, что они меняют эти кандидатуры - определенное время проходит, разные же все же события происходят. Но в этом же и есть вся проблема, что концептуально все просчитано. И преемник, который из-за стечения каких-либо обстоятельств, к примеру, сейчас приходит, он ничего не изменит. Все будет двигаться именно так, как и было", - заявил Буданов.
В качестве примера руководитель ГУР назвал тоталитарный режим в Северной Корее, который держится с 1950-х годов. В Пхеньяне системно подходят к подготовке преемников.
"В России вырос уже целый класс людей, которые родились при президенте Путине, которые живут при президенте Путине, которые, в принципе, многие уже и погибли при нем. И они не представляют другой жизни. Поэтому система там, к сожалению, для нас довольно таки стала", - добавил он.
Слухи о болезни Путина
Стоит отметить, что информация о якобы серьезной болезни российского диктатора ходят давно. Также в сети постоянно сообщают, что Путин якобы избегает выходов в свет, а на публике появляются его двойники.
Напомним, ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Путин смертельно болен.
При этом начальник военной разведки отмечал, что диктатор имеет не менее трех двойников, им делали пластические операции для большего сходства.