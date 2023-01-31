Путин - настоящий? Буданов сделал заявление о двойниках диктатора

Российский диктатор Владимир Путин смертельно болен раком. К тому же, у главы Кремля есть несколько двойников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова в интервью The Washington Post .

"Это открытый вопрос, настоящий ли это сейчас Путин", - сказал Буданов.

Издание также отмечает, что руководитель ГУР настолько уверен в своей разведке, что время от времени открывает папку, чтобы привести точные цифры.

Так, например, по его словам, в Украине сейчас воюют примерно 326 тысяч российских военных. Буданов также отметил, что у России осталось лишь 9% ее запасов ракет большой дальности "Калибр".

Как сообщалось ранее, Буданов отмечал, что у Путина не менее трех двойников, им делали пластические операции для большего сходства.

Президент Владимир Зеленский также отмечал, что не понимает, с кем из представителей России возможно вести переговоры, ведь нет уверенности в том, жив ли Путин вообще.

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