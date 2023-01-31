Путин - настоящий? Буданов сделал заявление о двойниках диктатора
Российский диктатор Владимир Путин смертельно болен раком. К тому же, у главы Кремля есть несколько двойников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова в интервью The Washington Post.
"Это открытый вопрос, настоящий ли это сейчас Путин", - сказал Буданов.
Издание также отмечает, что руководитель ГУР настолько уверен в своей разведке, что время от времени открывает папку, чтобы привести точные цифры.
Так, например, по его словам, в Украине сейчас воюют примерно 326 тысяч российских военных. Буданов также отметил, что у России осталось лишь 9% ее запасов ракет большой дальности "Калибр".
Как сообщалось ранее, Буданов отмечал, что у Путина не менее трех двойников, им делали пластические операции для большего сходства.
Президент Владимир Зеленский также отмечал, что не понимает, с кем из представителей России возможно вести переговоры, ведь нет уверенности в том, жив ли Путин вообще.
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