Здоров'я Путіна гірше за його систему, але з відходом диктатора змін не буде, - ГУР
Здоров'я російського диктатора Володимира Путіна гірше за його систему влади. Проте відхід диктатора не змінить ситуацію в Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
"Їх система досить таки міцна... Здоров'я Путіна гірше, ніж його система, але з відходом самого лідера російської держави там нічного не зміниться. Вони вибудували систему так, що наступний наступник, буде знаходитись в тій парадигмі. І це як мінімум", - сказав він.
Мосейчук нагадала, що у 2022 році в інформаційному просторі обговорювали операцію "Преемник". Буданов зазначив, що Москва підготовлена до можливої зміни очільника Кремля, попри те, що кандидатури можуть змінюватися.
"Те, що вони змінюють ці кандидатури - певний час проходить, різні ж все ж таки події відбуваються. Але в цьому ж і є вся проблема, що концептуально все прораховано. І наступник, який через збіг будь-яких обставин, до прикладу, зараз приходить, він нічого не змінить. Все буде рухатись саме так, як і було", - заявив Буданов.
Як приклад керівник ГУР назвав тоталітарний режим у Північній Кореї, який тримається з 1950-х роках. У Пхеньяні системно підходять до підготовки наступників.
"В Росії виріс вже цілий клас людей, які народилися при президенті Путіні, які живуть при президенті Путіні, які, в принципі, багато хто вже і загинув при ньому. І вони не уявляють іншого життя. Тому система там, на жаль, для нас досить таки стала", - додав він.
Чутки про хворобу Путіна
Варто зазначити, що інформація про нібито серйозну хворобу російського диктатора ходять давно. Також у мережі постійно повідомляють, що Путін нібито уникає виходів у світ, а на публіці з'являються його двійники.
Нагадаємо, раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявляв, що Путін смертельно хворий.
При цьому начальник воєнної розвідки зазначав, що диктатор має не менше трьох двійників, їм робили пластичні операції для більшої подібності.