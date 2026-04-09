Украина в НАТО: Рютте рассказал, будет ли решение в ближайшее время
Вопрос членства Украины в НАТО вряд ли будет решен в краткосрочной перспективе из-за отсутствия политического согласия среди союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
Позиция генсека
Генсек НАТО подчеркнул, что сейчас вопрос вступления Украины не находится на стадии активного политического обсуждения.
По его словам, среди стран-членов существуют разные взгляды на скорость этого процесса.
"Я не думаю, что вопрос членства Украины в НАТО может быть решен в краткосрочной перспективе. Я не думаю, что это произойдет политически в ближайшее время - это моя справедливая оценка", - отметил Рютте.
В частности он отметил, что среди стран, которые сдерживают быстрое продвижение Украины в Альянс, называют Германию, Словакию, Венгрию и Соединенные Штаты.
Путь Украины в НАТО
Напомним, недавно посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук отметила, что сейчас против вступления Украины в Альянс выступает наименьшее количество стран-членов за всю историю.
В то же время в Эстонии отметили, что Европа сама нуждается в гарантиях безопасности от Украины, поскольку украинская армия является сильнейшей в регионе, а сейчас идет "исторический момент" для интеграции.
Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что Россия не имеет права вето на вступление Украины в Альянс, несмотря на любые попытки Кремля давить на процесс через мирные соглашения.