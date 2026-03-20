Получили преимущество в первые 24 часа: в ЦАХАЛ рассказали о достижениях в войне с Ираном

После начала военной операции против Ирана 28 февраля Израиль смог установить контроль над воздушным пространством страны уже в первые сутки, что определило дальнейший ход кампании.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила представительница пресс-службы Армии обороны Израиля, майор запаса Анна Уколова.

По ее словам, 28 февраля Израиль вместе с США начал военную операцию против Ирана с целью нейтрализации угроз.

"Уже за первые 24 часа операции было достигнуто преимущество в воздушном пространстве Ирана, что позволяет нам уже 3 недели наносить удары по военным и стратегическим целям режима без особых сложностей, в том числе и в Тегеране", - заявила она.

За это время, по данным ЦАХАЛ, было совершено более 4400 боевых вылетов и поражено более 7400 целей.

"Среди важных целей наших ударов - средства ПВО Ирана, которые уже на 80% выведены из строя, - и ракетные пусковые установки. Уже выведено из строя более 70% установок, что значительно влияет на возможности КСИР запускать ракеты по нашим городам", - отметила Уколова.

Она добавила, что израильские военные также проводят точечные ликвидации представителей иранского руководства и командования.

В частности, по ее словам, на этой неделе были ликвидированы Али Лариджани - фактический лидер Ирана, министр разведки Эсмаил Хатиб и пресс-секретарь КСИР Али Мухаммад Наини, который руководил распространением пропаганды и играл значительную роль в подавлении протестов в Иране.

Также были ликвидированы боевики и командиры Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и формирований "Басидж"

"Среди важных достижений - также удар по возможностям Ирана производить новые ракеты. По нашим данным, такая возможность у них на данный момент отсутствует", - подытожили в пресс-службе армии Израиля.