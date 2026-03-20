Здобули перевагу в перші 24 години: в ЦАХАЛ розповіли про досягнення у війні з Іраном

Після початку військової операції проти Ірану 28 лютого Ізраїль зміг встановити контроль над повітряним простором країни вже у першу добу, що визначило подальший хід кампанії.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила представниця пресслужби Армії оборони Ізраїлю, майор запасу Анна Уколова.

За її словами, 28 лютого Ізраїль разом зі США розпочав військову операцію проти Ірану з метою нейтралізації загроз.

"Уже за перші 24 години операції було досягнуто переваги в повітряному просторі Ірану, що дозволяє нам вже 3 тижні завдавати ударів по військових і стратегічних цілях режиму без особливих складнощів, у тому числі й у Тегерані", - заявила вона.

За цей час, за даними ЦАХАЛ, було здійснено понад 4400 бойових вильотів і уражено більш як 7400 цілей.

"Серед важливих цілей наших ударів - засоби ППО Ірану, які вже на 80% виведені з ладу, - та ракетні пускові установки. Вже виведено з ладу понад 70% установок, що значно впливає на можливості КСІР запускати ракети по наших містах", - зазначила Уколова.

Вона додала, що ізраїльські військові також проводять точкові ліквідації представників іранського керівництва та командування.

Зокрема, за її словами, цього тижня були ліквідовані Алі Лариджані - фактичний лідер Ірану, міністр розвідки Есмаїл Хатіб та прес-секретар КСІР Алі Мухаммад Наїні, який керував поширенням пропаганди та відігравав значну роль у придушенні протестів в Ірані.

Також були ліквідовані бойовики та командири Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) і формувань "Басідж"

"Серед важливих досягнень - також удар по можливостях Ірану виробляти нові ракети. За нашими даними, така можливість у них на даний момент відсутня", - підсумували в пресслужбі армії Ізраїлю.