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"Удивлен их нервозностью". Макрон отреагировал на угрозы РФ ударить ядеркой по Парижу

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские угрозы скинуть атомную бомбу на Париж являются явным признаком нервозности среди чиновников РФ.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Угрозы россиян

Недавно в интервью телеканалу BFMTV вице-спикер Госдумы Петр Толстой начал рассуждать о возможности скинуть ядерную бомбу на Париж. 

В частности, Толстой заявлял о том, что снаряд, выпущенный с территории России, может долететь до Парижа “чуть больше, чем за две минуты”. 

Также российский чиновник угрожал, что любому французскому солдату на украинской земле грозит смерть и раскритиковал сексуальную ориентацию премьер-министра Франции Габриэля Атталя.

Реакция Макрона

"Я думаю, что их возмущения достаточно, чтобы не комментировать это", - отреагировал Макрон.

Президент также добавил, что "удивлен такой нервозностью и таким отсутствием нервов у российских чиновников".

Отметим, угрозы от Толстого прозвучали на фоне заявлений Макрона о возможной отправке французских военных в Украину. 

Ядерные угрозы РФ

Напомним, последнее время со стороны России все чаще звучат угрозы применить ядерное оружие.

В частности, их неоднократно произносил российский диктатор Владимир Путин. Недавно он отмечал, что Россия готова к ядерному удару "с военно-технической точки зрения". При этом, по его словам, ракеты находятся в состоянии постоянной боевой готовности.

Макрон отреагировал такие заявления и дал совет главе Кремля не разбрасываться угрозами.

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ФранцияРоссийская ФедерацияПарижЭммануэль МакронЯдерное оружие