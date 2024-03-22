"Удивлен их нервозностью". Макрон отреагировал на угрозы РФ ударить ядеркой по Парижу

Угрозы россиян

Недавно в интервью телеканалу BFMTV вице-спикер Госдумы Петр Толстой начал рассуждать о возможности скинуть ядерную бомбу на Париж.

В частности, Толстой заявлял о том, что снаряд, выпущенный с территории России, может долететь до Парижа “чуть больше, чем за две минуты”.

Также российский чиновник угрожал, что любому французскому солдату на украинской земле грозит смерть и раскритиковал сексуальную ориентацию премьер-министра Франции Габриэля Атталя.

Реакция Макрона

"Я думаю, что их возмущения достаточно, чтобы не комментировать это", - отреагировал Макрон.

Президент также добавил, что "удивлен такой нервозностью и таким отсутствием нервов у российских чиновников".

Отметим, угрозы от Толстого прозвучали на фоне заявлений Макрона о возможной отправке французских военных в Украину.