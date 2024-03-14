Макрон ответил на новые ядерные угрозы Путина и дал ему совет

Российскому диктатору Владимиру Путину не стоит разбрасываться угрозами, когда у его страны есть ядерное оружие.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью TF1 .

"Не стоит угрожать, когда у вас есть ядерное оружие", - отметил Макрон, комментируя угрозы главы Кремля насчет ядерки.

По словам президента Франции, он не разговаривал с Путиным уже несколько месяцев. Такой диалог был, “когда это было необходимо”.

"Владимир Путин находится в плену репрессий и авторитаризма в своей стране, которая в последние годы решила стать дестабилизирующей державой", - добавил Макрон.

Он подчеркнул, что ядерные государства должны "прежде всего чувствовать себя защищенными", поскольку у них есть такое вооружение.

"Когда речь идет о ядерном оружии, много слов не нужно. Это накладывает на нас ответственность за недопущение эскалации", - уточнил президент.

Ядерные угрозы Путина

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин в очередной раз угрожал странам Запада своим ядерным оружием.

В частности, он отмечал, что Россия готова к ядерному удару "с военно-технической точки зрения", а ракеты находятся в состоянии постоянной боевой готовности.

В США в ответ на такие заявления отметили, что не наблюдают планов России применить ядерное оружие против Украины.

29 февраля Путин также разбрасывался ядерными угрозами. Он хвастался конкретными видами вооружений, которые разрабатывали в РФ.