"Здивований їхньою нервозністю". Макрон відреагував на погрози РФ вдарити ядеркою по Парижу

Російські загрози скинути атомну бомбу на Париж є очевидною ознакою нервозності серед чиновників РФ.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
Нещодавно в інтерв'ю телеканалу BFMTV віце-спікер Держдуми Петро Толстой почав роздумувати про можливість скинути ядерну бомбу на Париж.
Зокрема, Толстой заявляв про те, що снаряд, випущений з території Росії, може долетіти до Парижа трохи більше, ніж за дві хвилини.
Також російський чиновник погрожував, що будь-якому французькому солдату на українській землі загрожує смерть і розкритикував сексуальну орієнтацію прем'єр-міністра Франції Габріеля Атталя.
"Я думаю, що їхнього обурення достатньо, щоб не коментувати це", - відреагував Макрон.
Президент також додав, що "здивований такою нервозністю та такою відсутністю нервів у російських чиновників".
Зазначимо, погрози від Толстого пролунали на тлі заяв Макрона про можливе відправлення французьких військових до України.
Нагадаємо, останнім часом з боку Росії дедалі частіше звучать погрози застосувати ядерну зброю.
Зокрема їх неодноразово вимовляв російський диктатор Володимир Путін. Нещодавно він зазначав, що Росія готова до ядерного удару "з військово-технічного погляду". При цьому, за його словами, ракети перебувають у стані постійної бойової готовності.
Макрон відреагував такі заяви і дав пораду голові Кремля не розкидатися погрозами.
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