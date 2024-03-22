"Здивований їхньою нервозністю". Макрон відреагував на погрози РФ вдарити ядеркою по Парижу

Загрози росіян

Нещодавно в інтерв'ю телеканалу BFMTV віце-спікер Держдуми Петро Толстой почав роздумувати про можливість скинути ядерну бомбу на Париж.

Зокрема, Толстой заявляв про те, що снаряд, випущений з території Росії, може долетіти до Парижа трохи більше, ніж за дві хвилини.

Також російський чиновник погрожував, що будь-якому французькому солдату на українській землі загрожує смерть і розкритикував сексуальну орієнтацію прем'єр-міністра Франції Габріеля Атталя.

Реакція Макрона

"Я думаю, що їхнього обурення достатньо, щоб не коментувати це", - відреагував Макрон.

Президент також додав, що "здивований такою нервозністю та такою відсутністю нервів у російських чиновників".

Зазначимо, погрози від Толстого пролунали на тлі заяв Макрона про можливе відправлення французьких військових до України.