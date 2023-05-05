Сдавал позиции ПВО. Жителя Одессы приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену

Житель Одессы передавал россиянам информацию о расположении позиций ПВО в городе. Правоохранители его задержали, а суд признал виновным в государственной измене и назначил 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Муж за вознаграждение собирал для спецслужб РФ информацию о расположении объектов энергетической инфраструктуры, местах дислокации личного состава и военной техники подразделений ВСУ, блокпостов, административных зданий правоохранительных органов и военных объектов в Одессе и области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденный установил и зафиксировал видео базирование средств противовоздушной обороны в Одессе. При этом свою "помощь" предатель оценил в 70 000 грн.

"Для сбора разведывательной информации он выезжал в разные районы Одессы и пригород областного центра, где осуществлял фото- и видеофиксацию объектов. Информатора врага задержали во время передачи видеоматериала с дислокацией систем ПВО представителям спецслужб РФ", - пояснили в прокуратуре.

Житель Одессы осужден по факту государственной измены. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.