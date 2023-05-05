ua ru
Пт, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Охотились" на HIMARS и собирали данные о ВСУ: на востоке задержали еще двух вражеских агентов

Новина українською →
Пятница 05 мая 2023 12:17
"Охотились" на HIMARS и собирали данные о ВСУ: на востоке задержали еще двух вражеских агентов Иллюстративное фото: СБУ задержала на востоке двух российских агентов, которые охотились на HIMARS (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украина задержала еще двух участников разветвленной агентурной сети ФСБ России, которые собирали разведданные о ВСУ в Краматорском районе и пытались найти позиции HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что пятерых подельников агентов задержали во время контрдиверсионных мероприятий в декабре 2022 и в начале весны этого года.

Пока удалось задержать агентов, которые собирали разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории Краматорского района. Прежде всего, они пытались выявить боевые позиции РЗСВ HIMARS и передать соответствующие координаты оккупантам.

СБУ своевременно разоблачила, задокументировала преступные действия и задержала обоих вражеских агентов во время выполнения ими задачи.

По данным следствия, задержаны двое жителей Донецкой и Харьковской областей, которых российская спецслужба дистанционно завербовала в начале полномасштабной войны. Коммуникацию с россиянами они поддерживали через своего родственника, которые проживает в Москве и находится "на связи" с кадровыми сотрудниками ФСБ.

При обыске по месту жительства задержанных обнаружили мобильные телефоны и другие вещественные доказательства незаконной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время они находятся под стражей.

Напомним, суд приговорил к 7 годам тюрьмы вражеского информатора, который "наводил" артобстрелы на позиции Сил обороны в Бахмуте.

Кроме того, в Николаевской области задержали российского информатора, который шпионил за перемещением украинской авиации и позициями систем ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Краматорск
NEWS
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой