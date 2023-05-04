"Наводил" артобстрелы на позиции ВСУ в Бахмуте: вражеского информатора приговорили к 7 годам тюрьмы

Суд приговорил вражеского информатора, который "сливал" россиянам позиции Сил обороны на востоке, к 7 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Отмечается, что россиян, прежде всего, интересовали данные о боевых позициях украинских защитников в Бахмуте. К тому же информатор "сливал" оккупантам координаты блокпостов и критической инфраструктуры на территории области.

СБУ задержала вражеского информатора в июне 2022 года во время выполнения разведывательной задачи. У него изъяли автомат Калашникова и мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.

По материалам СБУ суд назначил ему 7 лет тюрьмы.

По данным следствия, злоумышленником является 36-летний житель Бахмута, которого Россия дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству. Для коммуникации с оккупантами он использовал анонимные мессенджеры, а передачу закрытых сведений осуществлял в виде текстовых сообщений с электронными координатами и фотографиями объектов.

Разведданные были нужны россиянам для подготовки и проведения прицельных ракетно-артиллерийских обстрелов позиций украинских бойцов.

На основании собранных следователями СБУ доказательств суд признал вражеского пособника виновным по таким статьям Уголовного кодекса: