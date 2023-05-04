"Наводил" артобстрелы на позиции ВСУ в Бахмуте: вражеского информатора приговорили к 7 годам тюрьмы
Суд приговорил вражеского информатора, который "сливал" россиянам позиции Сил обороны на востоке, к 7 годам тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Отмечается, что россиян, прежде всего, интересовали данные о боевых позициях украинских защитников в Бахмуте. К тому же информатор "сливал" оккупантам координаты блокпостов и критической инфраструктуры на территории области.
СБУ задержала вражеского информатора в июне 2022 года во время выполнения разведывательной задачи. У него изъяли автомат Калашникова и мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.
По материалам СБУ суд назначил ему 7 лет тюрьмы.
По данным следствия, злоумышленником является 36-летний житель Бахмута, которого Россия дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству. Для коммуникации с оккупантами он использовал анонимные мессенджеры, а передачу закрытых сведений осуществлял в виде текстовых сообщений с электронными координатами и фотографиями объектов.
Разведданные были нужны россиянам для подготовки и проведения прицельных ракетно-артиллерийских обстрелов позиций украинских бойцов.
На основании собранных следователями СБУ доказательств суд признал вражеского пособника виновным по таким статьям Уголовного кодекса:
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);
- ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Напомним, в Николаевской области задержали российского информатора, который шпионил за перемещением украинской авиации и позициями систем ПВО.
Кроме того, правоохранители задержали вражеского информатора из Славянска, который собирао разведданные о дислокации ВСУ.
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