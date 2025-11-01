Орбан набросился на Туска в соцсетях: что произошло

Как сообщает РБК-Украина , об этом Орбан написал в соцсети Х.

В частности Орбан заявил, что Туск через "нападки" на Венгрию якобы пытается отвлечь внимание от того, что "его военная политика проваливается", а сам польский премьер, мол, имеет "большие проблемы дома".

"Его (Туска, - ред.) партия проиграла президентские выборы, его правительство нестабильно, и он сам проигрывает на выборах... Он стал одним из самых громких воинственных политиков в Европе, но его военная политика проваливается. Он не может изменить курс, потому что превратил Польшу в вассала Брюсселя", - написал Орбан.

Причиной истерики Орбана стало ехидное сообщение Туска под фото встречи венгерского премьера с бывшим министром юстиции Польши Збигневом Зебро. Зебро - фигурант расследования по использованию шпионского программного обеспечения.

Сам экс-министр заявил, что визит в Будапешт якобы был связан с презентацией фильма, а встреча с Орбаном не планировалась. Туск оставил под сообщением Орбана ироничный комментарий "Или в Будапешт, или в тюрьму". Именно это вызвало такую паническую реакцию венгерского премьера.

"Это очень печально... Венгрия идет другим путем - путем мира. Венгерский народ отказывается становиться вассалом Брюсселя. Господин Туск должен это принять - и заниматься своими делами", - заявил друг российского диктатора Владимира Путина.