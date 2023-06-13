Оружия будет больше. Как Запад реагирует на первые успехи контрнаступления Украины

Украинское контрнаступление, похоже, началось - на разных направлениях уже освобождено несколько населенных пунктов. При этом действия Сил обороны начинают активно комментировать на Западе.

Политическое руководство Украины и военные анонсировали контрнаступление еще с весны. Впервые о полной готовности президент Владимир Зеленский заявил 3 июня.

"Мы твердо верим, что нам это удастся. Я не знаю, сколько это займет времени. Честно говоря, это может пойти разными путями, абсолютно разными. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы", - рассказал он в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, несмотря на то, что Украина получила не все оружие от западных партнеров, на которое рассчитывала, ждать больше нельзя. Вероятно, он намекал на боевую авиацию, подчеркивая, что у России до сих пор преимущество в небе, а отсутствие поддержки с воздуха увеличит украинские потери.

Российская сторона объявила о начале контрнаступления Сил обороны Украины с утра 4 июня. При этом в Киеве в течение прошлой недели отрицали это, хотя еще 5 июня в Минобороны заявили о переходе в наступательные действия на разных направлениях. Активизацию сразу на нескольких участках подтвердили и в британской разведке.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что россияне ошибочно приняли продвижение ВСУ за начало большой наступательной операции. И добавил, что когда начнется контрнаступление, "все это увидят". По состоянию на 13 июня известно, что за неделю боев освобождены села Лобковое, Левадное и Новодаровка в Запорожской области, а также Нескучное, Сторожевое, Макаровка и Благодатное в Донецкой.

А на Западе уже появляются реакции на изменение ситуации на фронте.

США воздерживаются от прогнозов

С оценкой Зеленского касательно количества переданных вооружений не согласны в Белом доме. Официальный представитель администрации президента США Джон Кирби еще 2 июня заявил, что союзники сделали все возможное для контрнаступления - от передачи систем ПВО до бронетехники, артиллерии и боеприпасов.

По мнению главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, решающую роль в контрнаступлении сыграют современные танки в комплексе с артиллерией и обученной пехотой. Он также высоко оценил готовность Украины, но воздержался от конкретных прогнозов.

Тем временем советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан озвучил ожидания Вашингтона. По его словам, украинское контрнаступление должно привести к возвращении стратегически важной территории.

"Как именно, в каких местах, это будет зависеть от развития событий на местах, когда украинцы начнут это контрнаступление. Но мы считаем, что украинцев ждет успех", - добавил он.

С активизацией на фронтах Милли подчеркнул, что несмотря на хорошую подготовку Украины, война продолжится в течение длительного времени. А министр обороны США Ллойд Остин отметил, что успех будет зависеть о того, найдут ли ВСУ слабые места в обороне противника.

Уже известно, что в наступлении в Запорожской области участвуют бригады, оснащенные западной техникой. И есть свидетельства потерь, в частности, боевых машин Bradley и танков Leopard 2. На этом фоне, как пишет "Голос Америки", Вашингтон готовит дополнительный пакет на 325 млн долларов. Он будет включать бронемашины на замену поврежденным в ходе контрнаступления.

Кроме того, на этой неделе Остин в Брюсселе встретится с министрами обороны стран НАТО и проведет очередную встречу Контактной группы. На ней будет обсуждаться, как союзники могут наилучшим образом поддержать украинскую армию прямо сейчас.

А государственный секретарь Энтони Блинкен надеется, что успехи контрнаступления позволят Украине заручиться более сильной позицией и станут принуждением российского президента Владимира Путина к мирным переговорах.

"Это укрепило бы ее позицию за любым столом переговоров, который появится, и это также может привести к тому, что Путин наконец сосредоточится на переговорах о прекращении войны, которую он начал. И в этом смысле это (успех контрнаступления, - ред.) может приблизить мир, а не отдалить его", - сказал он.

Он также добавил, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля союзники объявят о мощной политической и практической поддержке Украины.

В Британии допускают освобождение Крыма уже в 2023 году

По мнению британского министра обороны Бена Уоллеса, украинские военные уже в этом году могут освободить оккупированный Крым. В частности, потому, что у россиян заканчиваются необходимые вооружения.

Как пишет The Washington Post, согласно утечкам разведывательных документов США, американская разведка считает, что в рамках контрнаступления Украина достигнет скромных успехов. В то же время у Уоллеса более оптимистичный взгляд.

"Мы видели на поле боя, что если ударить по российским войскам не в том месте, они фактически развалятся. Вы можете посылать молодых людей на смерть десятками тысяч, что они и делают (российское руководство, - ред.), но вы не можете наколдовать танки и системы вооружений, которые им нужны", - пояснил он.

В НАТО считают, что Украина получила необходимое оружие

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Украина располагает необходимым количеством вооружений для освобождения своей территории. При этом ход любой войны непредсказуем, поэтому никто не может предугадать, чем закончится контрнаступление.

"Что мы знаем, так это то, что (Украине, - ред.) предоставлены возможности, оружие, боеприпасы, а также подготовка от стран-членов НАТО и других союзников... Они уже на месте, чтобы у украинцев были возможности, необходимые для освобождение большей территории", - отметил он.

По его словам, ранее Украина уже показала, что способна отбросить российские силы, как это было на севере, в Харьковской и Херсонской областях. Столтенберг добавил, что союзники продолжат усиливать позиции Украины на фронте, чтобы Путин потерпел поражение в войне.

Франция видит возможности для мира

Французский президент Эммануэль Макрон видит в этом будущие условия для мира между Украиной и Россией. По его мнению, Запад должен активизировать усилия и помочь всеми средствами для успешного контрнаступления.

"Потому что то, что произойдет в ближайшие несколько месяцев, даст шанс даже на прочный мир", - говорил он в конце мая.

На днях Макрон, реагируя на контрнаступление, заявил, что украинская сторона тщательно спланировала операцию, и она может продлиться в течение нескольких недель или месяцев.

"Мы сделали все, чтобы помочь осуществить ее в рамках, очерченных нами с начала войны: наказать Россию, чтобы прекратить ее военные усилия, помочь Украине сопротивляться и отвоевать территорию", - добавил французский лидер.

Дания передаст снаряды для контрнаступления

На фоне новостей о продвижении ВСУ министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен объявил о передаче Украине около 2 тысяч артиллерийских снарядов на 36 млн долларов. По его словам, украинская армия особенно нуждается в боеприпасах для контрнаступления.

"Ситуация такова, что мы все видим, что было объявлено о контрнаступлении. Оно уже ведется. Украине удалось сдержать россиян, и теперь пришло время ответить добром на добро. Для этого необходимо, чтобы у них были необходимые возможности - в том числе боеприпасы", - отметил он.

В то же время датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен признал, что поставка такой партии не решит проблему с нехваткой снарядов для Украины, а станет лишь решением какого-то одного текущего вопроса. Поэтому в стране намерены нарастить производство боеприпасов.

Германия нарастит поставки танков

На этой неделе немецкие СМИ сообщили, что Украина просит предоставить больше танков Leopard 2 для контрнаступления. По словам замминистра иностранных дел Андрея Мельника, каждый танк в решающем сражении буквально на вес золота. Он также отметил, что Бундесвер способен поставить гораздо больше танков, нежели 18 единиц, которые были переданы. С учетом запаса в 300 танков, переданное число можно утроить, не ставя под угрозу способность Германии защитить себя, считает Мельник.

Как пишет ntv, часть немецких политиков уверена, что Берлин должен немедленно заменить всю поврежденную технику, в том числе боевые танки и бронетранспортеры, и доставить дополнительную амуницию.

Сегодня министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия не сможет заменить каждый поврежденный или потерянный Leopard 2.

"Но мы продолжим поставлять больше отремонтированных танков Leopard 1 A5 с июля. И до конца года их будет свыше 100", - добавил он.