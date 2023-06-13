Писториус: Мы не можем заменить каждый потерянный танк, но нарастим поставки Leopard 1 Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса в эфире RTL Direkt .

Отметим, что комментарий Писториуса прозвучал на фоне сообщений об уничтоженных или поврежденных танках Leopard 2 в Украине.

"Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя. Но то, что мы делаем..., мы продолжим поставлять больше отремонтированных танков Leopard 1 A5 с июля и дальше. И до конца года их будет свыше 100", - сказал он.

Министр обороны добавил, что природа войны состоит в том, что люди гибнут, а оружие уничтожается. Поэтому и поддержка Украины так важна.

Танки Leopard в Украине.

На днях россияне хвастались якобы уничтожением восьми танков Leopard в Украине. В подтверждение этого они даже опубликовали видео, однако оказалось, что оккупанты кичились уничтожением комбайнов, а не танков.

Отметим, что уничтожение танков Leopard в Украине не подтверждала ни власть, ни наши союзники. При этом следует отметить, что ни одна война не может пройти без потери людей и техники.

Добавим, что недавно заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник просил Германию предоставить Украине больше танков и боевых машин пехоты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.