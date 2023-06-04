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Салливан о контрнаступлении ВСУ: Киев вернет стратегически важную территорию

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Воскресенье 04 июня 2023 20:58
Салливан о контрнаступлении ВСУ: Киев вернет стратегически важную территорию Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты считают, что ожидаемое контрнаступление Вооруженных сил Украины приведет к тому, что Киев вернет стратегически важную территорию.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Сколько именно, в каких местах, это будет зависеть от развития событий на местах, когда украинцы начнут это контрнаступление. Но мы считаем, что украинцы встретят успех в этом контрнаступлении", - заявил он.

При этом Салливан добавил, что развитие событий на поле боя окажет большое влияние на любые будущие переговоры.

"Но вот что я скажу: президент Зеленский сам сказал, что эта война в конечном итоге закончится дипломатическим путем", - заявил он.

Контрнаступление ВСУ

Политическое и военное командование Украины неоднократно заявляло о подготовке украинских воинов к контрнаступлению с целью продолжения освобождения территорий от российских захватчиков.

Изначально предполагалось, что контрнаступление начнется весной, и в то же время ожидалось, что активные бои будут продолжаться летом.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные уже готовы к контрнаступательным действиям, однако неизвестно, когда именно они начнутся.

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