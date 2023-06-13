Пентагон поставит Украине новую бронетехнику взамен поврежденной при контрнаступлении

Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительную военную помощь на сумму до 325 млн долларов. Пакет будет включать бронемашины Stryker и Bradley, которые могут заменить поврежденные в ходе начавшегося контрнаступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

Чиновники Пентагона заявили, что последняя помощь также включает боеприпасы для передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS), а также дополнительные ракеты для украинских высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).

Объявление о помощи прозвучало на фоне сообщений о том, что за последние дни Украина потеряла более дюжины боевых машин пехоты Bradley, что подчеркивает военные затраты на текущее контрнаступление.

"Эти топовые системы, какими бы хорошими они ни были, уязвимы и нуждаются в замене, и это напоминание о том, что это обеспечение безопасности не является одноразовым. Это должно продолжаться в долгосрочной перспективе", - сказал Брэдли Боуман, старший директор Центра военной и политической мощи вашингтонского Фонда защиты демократий.

Последний пакет помощи станет 40-м санкционированным президентом США сокращением военной техники из запасов Министерства обороны после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Дополнительная помощь

На этой неделе министр обороны Ллойд Остин едет в Брюссель на встречу министров обороны стран НАТО, где поддержка Украины будет главным приоритетом.

По словам официальных лиц, во время своего пребывания в Брюсселе Остин проведет еще одну встречу Контактной группы по обороне Украины, чтобы обсудить, как западные союзники могут лучше поддержать украинскую армию сейчас, когда ее контрнаступление началось.

Представители Минобороны также продолжат согласовывать планы обучения украинских пилотов на истребителях F-16, добавили чиновники.

После российского вторжения США пообещали Украине помощь в области безопасности на сумму более 39 млрд долларов, хотя Пентагон продолжает работать над ошибкой в бухгалтерии, которая завышала сумму, отправляемую Киеву.

При подсчете стоимости пакета помощи Министерство обороны учитывало затраты на замену оружия, переданного Украине, в то время как оно должно было суммировать стоимость фактически отправленных систем, сообщили "Голосу Америки" официальные лица.

По словам официальных лиц, ошибка, как ожидается, выльется в дополнительные миллиарды долларов, которые будут доступны для дополнительной помощи Украине.