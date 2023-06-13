Зброї буде більше. Як Захід реагує на перші успіхи контрнаступу України

Український контрнаступ, схоже, розпочався - на різних напрямках вже звільнено кілька населених пунктів. При цьому дії Сил оборони починають активно коментувати на Заході.

Політичне керівництво України та військові анонсували контрнаступ ще з весни. Вперше про повну готовність президент Володимир Зеленський заявив 3 червня.

"Ми твердо віримо, що нам це вдасться. Я не знаю скільки це займе часу. Чесно кажучи, це може піти різними шляхами, абсолютно різними. Але ми збираємося це зробити, і ми готові", - розповів він в інтерв'ю The Wall Street. Journal.

За його словами, незважаючи на те, що Україна отримала не всю зброю від західних партнерів, на яку розраховувала, чекати більше не можна. Ймовірно, він натякав на бойову авіацію, наголошуючи, що Росія й досі має перевагу в небі, а відсутність підтримки з повітря збільшить українські втрати.

Російська сторона оголосила про початок контрнаступу Сил оборони України зранку 4 червня. При цьому у Києві протягом минулого тижня заперечували це, хоча ще 5 червня у Міноборони заявили про перехід у наступальні дії на різних напрямках. Активізацію одразу на кількох ділянках підтвердили й у британській розвідці.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що росіяни помилково прийняли поступ ЗСУ за початок великої наступальної операції. І додав, що коли розпочнеться контрнаступ, "усі це побачать". Станом на 13 червня відомо, що за тиждень боїв звільнено села Лобкове, Левадне та Новодарівка у Запорізькій області, а також Нескучне, Сторожеве, Макарівка та Благодатне у Донецькій.

А на Заході вже з'являються реакції на зміну ситуації на фронті.

США утримуються від прогнозів

З оцінкою Зеленського щодо кількості переданих озброєнь не погоджуються у Білому домі. Офіційний представник адміністрації президента США Джон Кірбі ще 2 червня заявив, що союзники зробили все можливе для контрнаступу - від передачі систем ППО до бронетехніки, артилерії та боєприпасів.

На думку голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, вирішальну роль у контрнаступі відіграють сучасні танки в комплексі з артилерією та навченою піхотою. Він також високо оцінив готовність України, але утримався від конкретних прогнозів.

Тим часом радник Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван озвучив очікування Вашингтона. За його словами, український контрнаступ має призвести до повернення стратегічно важливої території.

"Як саме, в яких місцях, це залежатиме від розвитку подій на місцях, коли українці почнуть цей контрнаступ. Але ми вважаємо, що на українців чекає успіх", - додав він.

З активізацією на фронтах Міллі наголосив, що незважаючи на хорошу підготовку України, війна продовжуватиметься протягом тривалого часу. А міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що успіх залежатиме про те, чи знайдуть ЗСУ слабкі місця в обороні супротивника.

Вже відомо, що у наступі у Запорізькій області беруть участь бригади, які оснащені західною технікою. І є свідчення втрат, зокрема бойових машин Bradley та танків Leopard 2. На цьому фоні, як пише "Голос Америки", Вашингтон готує додатковий пакет на 325 млн доларів. Він включатиме бронемашини на заміну пошкодженим під час контрнаступу.

Крім того, цього тижня Остін у Брюсселі зустрінеться з міністрами оборони країн НАТО та проведе чергову зустріч Контактної групи. На ній обговорюватиметься, як союзники можуть якнайкраще підтримати українську армію прямо зараз.

А державний секретар Ентоні Блінкен сподівається, що успіхи контрнаступу дозволять Україні заручитися сильнішою позицією та стануть примусом російського президента Володимира Путіна до мирних переговорів.

"Це зміцнило б її позицію за будь-яким столом переговорів, який з'явиться, і це також може призвести до того, що Путін нарешті зосередиться на переговорах про припинення війни, яку він розпочав. І в цьому сенсі це (успіх контрнаступу, - ред.) може наблизити мир, а не віддалити його", - сказав він.

Він також додав, що на саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня союзники оголосять про потужну політичну та практичну підтримку України.

У Британії допускають звільнення Криму вже 2023 року

На думку британського міністра оборони Бена Воллеса, українські військові вже цього року можуть звільнити окупований Крим. Зокрема тому, що у росіян закінчуються необхідні озброєння.

Як пише The Washington Post, згідно з витоками розвідувальних документів США, американська розвідка вважає, що в рамках контрнаступу Україна досягне скромних успіхів. Водночас у Воллеса оптимістичніший погляд.

"Ми бачили на полі бою, що якщо вдарити по російських військах не в тому місці, вони фактично розваляться. Ви можете посилати молодих людей на смерть десятками тисяч, що вони й роблять (російське керівництво, - ред.), але ви не можете наворожити танки та системи озброєнь, які їм потрібні", - пояснив він.

У НАТО вважають, що Україна отримала необхідну зброю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений, що Україна має необхідну кількість озброєнь для звільнення своєї території. При цьому перебіг будь-якої війни непередбачуваний, тому ніхто не може спрогнозувати, чим закінчиться контрнаступ.

"Що ми знаємо, так це те, що (Україні, - ред.) надано можливості, зброю, боєприпаси, а також підготовку від країн-членів НАТО та інших союзників... Вони вже на місці, щоб українці мали можливості, необхідні для звільнення більшої території", - наголосив він.

За його словами, раніше Україна вже показала, що здатна відкинути російські сили, як це було на півночі, у Харківській та Херсонській областях. Столтенберг додав, що союзники продовжать посилювати позиції України на фронті, щоб Путін зазнав поразки у війні.

Франція бачить можливості для миру

Французький президент Еммануель Макрон бачить у цьому майбутні умови для миру між Україною та Росією. На його думку, Захід має активізувати зусилля та допомогти всіма засобами для успішного контрнаступу.

"Тому що те, що відбудеться в найближчі кілька місяців, дасть шанс навіть на міцний мир", - говорив він наприкінці травня.

Днями Макрон, реагуючи на контрнаступ, заявив, що українська сторона ретельно спланувала операцію, і вона може тривати протягом кількох тижнів або місяців.

"Ми зробили все, щоб допомогти здійснити її в рамках, окреслених нами з початку війни: покарати Росію, щоб припинити її військові зусилля, допомогти Україні чинити спротив і відвоювати територію", - додав французький лідер.

Данія передасть снаряди для контрнаступу

На тлі новин про просування ЗСУ міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен оголосив про передачу Україні близько 2 тисяч артилерійських снарядів на 36 млн доларів. За його словами, українська армія особливо потребує боєприпасів для контрнаступу.

"Ситуація така, що ми всі бачимо, що було оголошено про контрнаступ. Він вже ведеться. Україні вдалося стримати росіян, і тепер настав час відповісти добром на добро. Для цього необхідно, щоб вони мали необхідні можливості - у тому числі боєприпаси", - зазначив він.

Водночас, датський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен визнав, що постачання такої партії не вирішить проблему з нестачею снарядів для України, а стане лише вирішенням якогось одного поточного питання. Тому в країні мають намір збільшити виробництво боєприпасів.

Німеччина збільшить постачання танків

Цього тижня німецькі ЗМІ повідомили, що Україна просить надати більше танків Leopard 2 для контрнаступу. За словами заступника міністра закордонних справ Андрія Мельника, кожен танк у вирішальній битві буквально на вагу золота. Він також зазначив, що Бундесвер здатний надати набагато більше танків, ніж 18 одиниць, які вже були передані. З урахуванням запасу 300 танків, передане число можна потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини захистити себе, вважає Мельник.

Як пише ntv, частина німецьких політиків впевнена, що Берлін має негайно замінити всю пошкоджену техніку, зокрема бойові танки та бронетранспортери, та доставити додаткову амуніцію.

Сьогодні міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина не зможе замінити кожен пошкоджений чи втрачений Leopard 2.

"Але ми продовжимо постачати більше відремонтованих танків Leopard 1 A5 з липня. І до кінця року їх буде понад 100", - додав він.