Макрон о наступлении ВСУ: оно продлится несколько недель или месяцев

Наступление Вооруженных сил Украины уже началось и продлится несколько недель или месяцев. Эта наступательная операция была тщательно спланирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона , которое приводит Le Figaro.

"Украинское контрнаступление началось уже несколько дней назад, оно было тщательно спланировано", - сказал Макрон

По его словам, это наступление продлится несколько недель или месяцев. Также президент Франции пожелал успехов Украине, чтобы потом можно было начать фазу переговоров в более выгодных условиях.

"Мы сделали все, чтобы помочь его осуществить в рамках, очерченных нами с начала войны: наказать Россию, чтобы прекратить ее военные усилия, помочь Украине сопротивляться и отвоевать территорию", - добавил президент Франции.

Наступление ВСУ в Донецкой и Запорожской областях

Ранее Сухопутные войска ВСУ официально подтвердили освобождение населенного пункта Благодатное от российских оккупантов.

По словам спикера Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня, операция по деоккупации населенных пунктов была успешной во взаимодействии с другими подразделениями.

Сегодня замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что за прошедшую неделю украинским военным удалось освободить от российских оккупантов семь населенных пунктов.