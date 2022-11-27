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Республиканцы в Конгрессе США хотят усилить контроль над помощью для Украины

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Воскресенье 27 ноября 2022 23:35
Республиканцы в Конгрессе США хотят усилить контроль над помощью для Украины Фото: Республиканцы в Конгрессе США хотят усилить контроль над помощью для Украины (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Республиканцы, получившие большинство в Палате представителей Конгресса США, заявили, что потребуют большего контроля над военной помощью для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Майкл Маккол, претендующий на должность главы Комитета по иностранным делам, отметил, что они намерены "обеспечить больший надзор, прозрачность и подотчетность".

В свою очередь Майк Тернер, старший республиканец в Комитете по разведке, критически оценил тот факт, что только 8 млрд из 40 млрд долларов, принятых в мае, были направлены непосредственно на вооружение Украины.

"Это деньги американских налогоплательщиков, которые идут в Украину. Уменьшает ли это наше желание помочь украинскому народу бороться? Нет, но мы будем делать это ответственно", - сказал политик.

По словам конгрессмена, республиканцы должны убедиться, что Украина "получит то, что ей нужно", в частности, критически важное вооружение.

"Мы должны убедиться, что работаем с партнерами и создаем систему противовоздушной обороны. Чтобы защитить Киев, защитить их инфраструктуру", - добавил Тернер.

Напомним, президент США Джо Байден хочет, чтобы Конгресс принял новый пакет помощи Украине до конца года.

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