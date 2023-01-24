Оружие и антироссийские санкции: как изменилась поддержка Украины в мире за 11 месяцев войны

За 11 месяцев войны Украина заручилась сильной международной поддержкой. Союзники реагируют на агрессию РФ все более мощными пакетами военной помощи и жесткими экономическими санкциями. Однако некоторые страны продолжают занимать неоднозначную позицию или помогают России.

Подробнее о том, как менялась поддержка Украины за время войны, и какие страны остаются в стороне - в материале РБК-Украина .

Военная помощь: от Stinger до Patriot

В первые дни войны на Западе придерживались пессимистических прогнозов о способности Украины выстоять больше нескольких суток, но успехи ВСУ изменили эту позицию.

Если в начале полномасштабного вторжения союзники помогали Силам обороны переносными ракетным комплексами "Джавелин", противотанковыми комплексами NLAW и Stinger, то через 11 месяцев Украина уже имеет договоренности о поставках нескольких батарей ЗРК Patriot и западных современных танков.

Военная коалиция в поддержку Украины была создана в конце апреля 2022 и собрала более 50 стран. К данному моменту прошло уже 8 встреч в формате, который известен как "Рамштайн". На данных переговорах союзники координируют оборонную помощь ВСУ.

По итогам прошедших "Рамштайнов", а также благодаря пакетам помощи от отдельных союзников Украина получила: боевые беспилотники Bayraktar, дальнобойные артустановки HIMARS, M270, MARS, САУ PzH 2000, Caesar, AHS Krab, Zuzana 2.

Для защиты украинского неба от российских ракет Германия передала самый современный комплекс IRIS-T, Испания поставила ПВО HAWK, Франция - ЗРК Crotale, США передали комплексы NASAMS.

Прорывом в предоставлении военной помощи Украине стало решение Соединенных Штатов поставить батарею ЗРК Patriot. Вслед за США о передаче "Патриотов" объявили в Германии и Нидерландах.

Также в ближайшем времени на нужды ВСУ поступят британские танки Challenger, тяжелая бронированная техника Bradley, Stryker, Marder и др., что существенно поможет в наступательных операциях для освобождения украинских земель от оккупантов.

Санкционное давление

Спустя 11 месяцев войны Россия стала мировым лидером по санкциям, обогнав Иран и КНДР. Всего было утверждено 9 пакетов санкций Евросоюза. Также экономические ограничения в отношении российских граждан и компаний вводят отдельные страны.

Среди ключевых санкций: отключение крупных банков РФ от системы SWIFT, запрет на импорт сталелитейной продукции, золота, угля, запрет на экспорт товаров и технологий, в т.ч. связанных с авиационной промышленностью, установление "потолка" цен на газ, эмбарго на морские поставки нефти.

Кроме того, Евросоюз, США, Великобритания, Канада и другие страны ввели персональные санкции против российских политиков и их семей, олигархов.

Новый удар по российской экономике нанесет запрет на импорт нефтепродуктов, который вступит в силу 5 февраля 2023.

Также на подходе уже 10-й пакет санкций, который в ЕС планируют принять к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Кто остается в стороне

Беларусь фактически стала союзником России в войне против Украины, предоставив войскам агрессора плацдарм для наступления и запуска ракет по украинским городам в первые месяцы войны.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко публично признает помощь РФ якобы в "борьбе с Западом". На данный момент на военных полигонах Беларуси проходит обучение российских мобилизованных для их дальнейшей отправки в Украину. Сохраняется угроза провокаций со стороны белорусской границы.

Венгрия - единственная страна Евросоюза, которая не разорвала отношения с Россией после начала полномасштабной войны. Премьер Виктор Орбан неоднократно высказывался против санкций ЕС в отношении РФ и военной поддержки Украины, блокировал финансовую помощь Украине от Евросоюза.

Как и Украина, Грузия пострадала от российской агрессии, однако ее позиция остается слишком мягкой. Грузинское правительство ответило отказом на запрос Украины о предоставлении военной помощи, объясняя это нежеланием стать участником военного конфликта. Так, в Грузии категорически отказались вернуть Украине комплексы "Бук", которые были предоставлены во время нападения России в 2008 году.

Турция позиционирует себя посредником между Украиной и РФ. Ее участие сыграло ключевую роль для запуска "зернового коридора". Президент Эрдоган выступает за территориальную целостность Украины и не признает российской аннексии. В то же время Турция продолжает сотрудничество с Россией и помогает ей обходить европейские санкции.Так, Анкара согласилась платить в рублях за часть российского газа.

Китай имеет одну из самых неоднозначных позиций в войне РФ против Украины. В КНР неоднократно призывали к мирным переговорам, а также заявляли о поддержке территориальной целостности Украины. При этом на переговорах Путин и Си Цзиньпин декларируют готовность к стратегическому партнерству. Китай не поддерживает международные санкции против РФ и продолжает экономическое сотрудничество с агрессором.

Российские войска на протяжении нескольких месяцев атакуют Украину иранскими дронами Shahed 136, хотя Иран публично не признает поставки вооружения для РФ. Также, по данным украинской и западной разведки, Россия заключила с Ираном контракт на поставку баллистических ракет.

Северная Корея стала союзником РФ в войне против Украины, оказывая ей помощь оружием. По данным США, КНДР поставляет вооружение для ЧВК "Вагнер". Ракеты и артиллерийские снаряды доставляют по железной дороге. КНДР признает аннексию Россией украинских территорий, а также не раз голосовала против резолюций с осуждением российской агрессии.