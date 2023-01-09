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В Грузии категорически отказались вернуть Украине комплексы "Бук", - дипломат

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Понедельник 09 января 2023 20:44
В Грузии категорически отказались вернуть Украине комплексы "Бук", - дипломат Фото: в Грузии категорически отказались вернуть Украине комплексы "Бук" (opk.com.ua)
Автор: Наталья Кава

Правительство Грузии отказалось передавать самоходные зенитно-ракетные комплексы "Бук", предоставленные Украиной во время нападения России в 2008 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий временно поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова.

По его словам, Украина обращалась в Грузию с просьбой предоставить не только ЗРК. Также был запрос на противотанковые комплексы Javelin, полученные Тбилиси от американских союзников.

Касьянов отметил, что США не только одобрили передачу своего оружия. Американское правительство предложило Тбилиси заменить комплексы на более новые. Однако в Грузии категорически от этого отказались.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина официально обратилась в Грузию с просьбой отдать их гражданину и бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили Украине или любой другой европейской стране.

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