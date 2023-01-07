Лукашенко цинично пообещал поддерживать "российских братьев" и не забывать об украинцах
Диктатор Александр Лукашенко заявил, что белорусы поддерживают своих "российских братьев", но и якобы "не забывают" также и об украинцах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта.
"Мы не только помогаем нашим российским братьям, россиянам, я это никогда не скрывал. И вчерашний мой визит в военные, в российские военные говорит о том, что мы поддерживали и поддерживаем наших братьев. Но мы не забываем и об украинцах. Около 10 тысяч , которые сбежали от войны, в прошлом году нашли постоянное место жительства и убежище в нашей стране", - сказал Лукашенко во время визита в Свято-Елисаветинский женский монастырь.
Также он отметил, что недавно этот же монастырь собирал помощь русским военным на фронте.
Напомним, ранее диктатор Александр Лукашенко своим указом провозгласил "год мира и созидания" в Беларуси, несмотря на участие Минска в войне против Украины.
При этом в субботу, 7 декабря, в Беларусь прибыл очередной эшелон, который мог доставить около 800 российских военных.
Также ранее мы писали, что Министерство обороны Беларуси снова продолжило совместные с армией РФ учения. Они продлятся, по меньшей мере, до 16 января.
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