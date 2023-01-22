Новый пакет санкций против РФ будет до 24 февраля, а против Беларуси - раньше, - журналист

Европейский союз планирует ввести 10-й пакет санкций против России в годовщину полномасштабного вторжения в РФ. При этом санкции против Беларуси будут введены раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter .

"10-й пакет санкций ЕС против России будет введен примерно в первую годовщину полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля. Санкции против Беларуси могут быть введены еще раньше", - написал он.

При этом журналист добавил, что пересмотр предельной цены на российскую нефть может произойти в начале марта.

Напомним, что Европейский союз может принять новые санкции против белорусского режима и РФ уже в феврале. Маловероятно, что это произойдет на саммите ЕС-Украина, как было анонсировано ранее.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции против России за ее агрессию в Украине погружают российскую экономику в рецессию десятилетия.

Добавим, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ЕС должен ввести санкции против ядерной и ракетной отраслей России.

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