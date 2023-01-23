Bradley, Stryker, Marder и не только: какой наступательной бронетехникой усилятся ВСУ

В течение последних недель произошел перелом в отношении Запада к российско-украинской войне. Партнеры наращивают поставки и обещают передать Вооруженным силам Украины необходимую для наступлений бронетехнику.

О том, какими бронемашинами союзники усилят нашу армию, - в материале РБК-Украина .

Stridsfordon 90 (Швеция)

Накануне восьмой встречи союзников в формате "Рамштайн" шведское правительство объявило о поставках боевых машин пехоты Stridsfordon 90 (CV90). Речь идет о партии из 50 единиц, которые составят основу пакета почти на 420 млн долларов.

"Военная поддержка Украины абсолютно важна. Желания Украины относительно того, чего они хотят, имеют большой вес в нашем решении. Швеция пришлет около 50 своих бронированных боевых машин пехоты типа CV90", - заявил на прошлой неделе премьер-министр Ульф Кристерссон.

CV90 (Combat Vehicle 90) - это семейство боевых машин разработки оборонных компаний BAE Systems и Bofors. Находятся на вооружении скандинавских стран, Эстонии, Нидерландов, также известно о закупке для вооруженных сил Чехии и Словакии.

Характеристики:

Основное вооружение - 40-мм пушка L70 Bofors (есть модификации со 120-мм гладкоствольной пушкой)

Дополнительное вооружение - пулемет калибра 7,62 мм

Вместимость - 3+8 (экипаж и десант), новая версия из-за модернизированной башни вмещает 7 десантников

Максимальная скорость - до 70 км/ч

Запас хода - 320 км

Главная задача, как и у всех боевых машин пехоты, - поддержка живой силы на поле боя. Шведская CV90 отличается хорошей защитой, ее корпус и башня изготовлены из катаных стальных бронеплит с использованием разнесенного бронирования. Также на корпус дополнительно навешивают модули композитной брони и комплексы активной защиты.

Бронемашина может вести эффективный огонь прямо во время движения. Оснащена дневным и ночным тепловизорными прицелами с лазерным дальномером. На вооружении Швеции имеется порядка 500 единиц.

Отметим, скорее всего Вооруженные силы Украины получат бронемашины модификации CV9040 - это основной вариант для шведских сухопутных войск. В целом Stridsfordon CV90 позитивно зарекомендовали себя в военных действиях, в частности в боях с талибами в Афганистане.

Senator (Канада)

О передаче партии из 200 бронеавтомобилей Senator на прошлой неделе объявила министр обороны Канады Анита Ананд. По ее словам, на заводе компании Roshel сегодня работают порядка 80 украинских беженцев, которые вносят вклад в производство этих БТР для ВСУ.

Senator выпускаются с 2019 года, они построены на платформе тяжелого грузовика Ford F-серии. Оснащены стальным кузовом и стеклом, которые способны выдерживать попадание из 50-калиберного оружия. Кроме того, защита позволяет выдержать подрыв на мине или гранате. Колеса имеют систему Run Flat с подкачкой шин на ходу.

Кабина герметична, в ней установлена система очистки воздуха для фильтрации химических, биологических или радиоактивных веществ в случае применения оружия массового поражения. На крыше могут быть установлены различные боевые модули со следующими видами оружия:

7,62-мм пулемет

12,7-мм пулемет

40 мм автоматический гранатомет

Отметим, несколько единиц Senator находятся на вооружении Сил обороны Украины с весны 2022 года.

FV430 Mk.3 Bulldog (Великобритания)

В середине января министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о самом крупном пакете военной помощи для Украины. Кроме танков Challenge 2 и самоходных гаубиц AS-90 в него вошли около сотни единиц бронетехники, в том числе бронетранспортеры FV430 Mk.3 Bulldog. Точное количество на данный момент неизвестно.

"Этот пакет является важным увеличением возможностей Украины. Это значит, что они могут перейти к изгнанию российских войск с украинской земли", - прокомментировал он новый пакет.

Mk.3 Bulldog - это модернизированный вариант БТР на базе гусеничной платформы FV430, которая используется с 1960-х годов. Конкретно эта модификация была разработана для британских военных в Ираке.

Характеристики:

Вооружение - 7,62-мм пулемет L7 GPMG

Экипаж - 2+10 (экипаж и десант)

Боевая масса - 13 тонн

Максимальная скорость - 72 км/ч

Запас хода - 590 км

Кроме того, Mk.3 Bulldog способны плавать со скоростью 6 км/ч.

Stryker (США)

В один из крайних пакетов военной помощи от США впервые вошли бронетранспортеры Stryker. Ожидается, что Вооруженные силы Украины получат около 90 единиц.

Это основное вооружение бригадных боевых групп армии США, предназначенное для доставки пехоты на поле боя, ведения боя из машины, огневой поддержки и обеспечения боевых действий механизированных подразделений. Первые экземпляры семейства Stryker поступили на вооружение в начале 2000-х.

Фото: характеристики Stryker (инфографика armyinform.com.ua)

Благодаря улучшенной броне "Страйкеры" менее уязвимы к огню, чем бронетранспортеры типа M113 (уже применяются Вооруженными силами Украины). А вооружение зависит от конкретной модели и может состоять из:

12,7-мм крупнокалиберного пулемета М2

40-мм автоматического гранатомета Mk 19

7,62-миллиметрового пулемета М240

Кроме того, модификация M1128 имеет уникальную башню со 105-миллиметровой пушкой Royal Ordnance L7.

M2A2 Bradley (США)

По состоянию на январь США в двух пакетах объявили о передаче более сотни боевых машин M2A2 Bradley. Ожидается, что первые единицы поступят в Вооруженные силы Украины в течение нескольких недель, обучение украинских экипажей уже началось.

Bradley предназначены для транспортировки пехоты, ведения боя и огневой поддержки. Активно применялись американскими войсками в войнах в Персидском заливе и Ираке.

Фото: характеристики M2A2 Bradley (инфографика armyinform.com.ua)

Характеристики:

Вооружение - 25-мм пушка "Бушмастер"; спаренный 7,62 пулемет M240C, пусковая установка ПТРК TOW

Максимальная скорострельность - 500 выстрелов в минуту

Максимальная скорость - 66 км/ч по шоссе, 40 км/ч по бездорожью, 7,2 км/ч на плаву

Запас хода - 483 км

Эффективная дальность огня автоматической пушки M242 Bushmaster составляет 2 километра, максимальная дальность поражения ракетами TOW - до 3,7 км. Ранее в Пентагоне говорили, что Украина получит модификации с противотанковыми ракетными комплексами.

Подробнее об этих боевых машинах - в отдельном материале РБК-Украина.

Marder (Германия)

Немецкая в рамках военной помощи планирует отправить в Украину около 40 гусеничных боевых машин Marder производства концерна Rheinmetall. Поставка ожидается в первом квартале 2023 года.

Это одна из самых старых БМП в мире, но до сих пор считается одной из лучших. Бронемашина развивает скорость до 65 км/ч, перевозит троих членов экипажа и шестерых десантников. Применяется в качестве поддержки танковым соединениям.

Основное вооружение - 20-мм автоматическая пушка Rheinmetall Mk 20 RH-202 с эффективной дальностью поражения до 2-2,5 км. Кроме того, Marder считается надежной бронетехникой по сравнению с новым поколением немецких БМП Puma.

Более подробно читайте в материале "Немецкая "куница". Что известно о Marder для Украины и в чем их особенности".

AMX-10RC (Франция)

Министерство обороны Франции рассчитывает в течение двух месяцев поставить Украине тяжелые бронеавтомобили AMX-10RC. Их еще называют колесными или легкими танками, хотя такое определение используется в основном в медиа. Сколько единиц будет передано, пока неизвестно.

Серийное производство AMX-10 RC осуществлялось с 1976 по 1994 год, в 2021 году Франция начала постепенно снимать их с вооружения. Боевые машины были задействованы в войне в Персидском заливе и ряде миротворческих операций.

Характеристики:

Основное вооружение - 105-мм пушка F2 с электрогидравлической системой управления

Дополнительное вооружение - 7,62-мм спаренный пулемет NF1, один 12,7-мм зенитный пулемет M2HB и четыре дымовых миномета GALIX

Максимальная скорость - 85 км/ч

Запас хода - 800 км

Бронемашина оснащена системой защиты от ядерной, биологической и химической опасности. Считается, что уровень бронезащиты не защищает от адекватных угроз на поле боя, поскольку AMX-10RC может быть поражен на всех реальных дистанциях даже с 30-мм пушки.

Кроме того, основное орудие не унифицировано с другими 105-мм снарядами НАТО и использует специальные боеприпасы.

Детальнее об AMX-10RC читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Bastion (Франция)

В начале января президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что готовятся поставки бронетранспортеров ACMAT Bastion для Вооруженных сил Украины. О количестве пока официально не сообщалось, но прошлой осенью СМИ писали о возможной передаче 20 единиц. Причем это будут новейшие машины, изготовленных по контракту компании Arquus с Министерством обороны Франции.

Bastion - это многоцелевой вседорожный бронетранспортер. Создавался для французского спецназа в Африке, а также для экспорта на Ближний Восток и Северную Америку.

Характеристики:

Вооружение - 12,7 или 7,62 мм пулемет с возможностью дистанционного управления

броня Stanag 459 с защитой от боеприпасов калибра 7,62 мм, осколков мин и артиллерийских боеприпасов

масса - 12 тонн

вместительность - два члена экипажа и от 8 до 10 десантников

максимальная скорость - 110 км/ч.

Фото: характеристики Bastion (инфографика armyinform.com.ua)

РБК-Украина более подробно писало о них в материале "Оружие победы. Что известно о французских БТР Bastion, которые получит Украина".