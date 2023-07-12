ua ru
Ср, 12 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский и Шольц договорились о дополнительных Patriot и ракетах к ним

Новина українською →
Вильнюс, Среда 12 июля 2023 11:52
Зеленский и Шольц договорились о дополнительных Patriot и ракетах к ним Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Германия передаст Украине дополнительные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также Украина получит дополнительные ракеты к ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства на полях саммита НАТО в Вильнюсе провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Есть договоренность о дополнительных пусковых установках Patriot и ракетах для них от Германии. Это очень важно для защиты жизни в Украине от российского террора", - отметил президент.

Зеленский поблагодарил Германию за длительную, многолетнюю поддержку Украины.

"Длительные программы поддержки - это лучший сигнал всем в мире, что наша Европа останется пространством безопасности и мира", - добавил он.

Второй день саммита НАТО

Вчера в столице Литвы стартовал саммит стран НАТО. Союзники приняли коммюнике, в котором среди прочего изложили свое видение пути Украины в НАТО. Однако оно не содержит четких условий и графика вступления.

При этом ряд стран уже анонсировали новые пакеты военной помощи Украине. В их числе Британии, США и другие.

Сегодня, во второй день саммита НАТО, президент Украины Владимир Зеленский провел ряд встреч с лидерами стран Альянса. Глава государства встретился с премьерами Великобритании, Канады, также планируется встреча с президентом США Джо Байденом.

РБК-Украина следит за вторым днем саммита НАТО в Вильнюсе - подробнее об этом читайте по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ракети ПВО Военная помощь
NEWS
В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (онлайн)
В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (онлайн)
DAILY
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО