ua ru
Ср, 12 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Австралия передаст Украине еще 30 БТР Bushmaster

Новина українською →
Вильнюс, Среда 12 июля 2023 12:32
Австралия передаст Украине еще 30 БТР Bushmaster Фото: премьер Австралии Энтони Албенизи и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Австралия выделяет Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя 30 бронетранспортеров Bushmaster.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Зеленский на полях саммита НАТО провел переговоры с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи. После встречи глава государства заявил, что Австралия предоставляет Украине новый пакет помощи.

"Спасибо! Новый мощный оборонный пакет, включая 30 Bushmaster. Как всегда, имеем и полное политическое понимание. Успешная встреча", - написал президент.

Помощь Австралии для Украины

В преддверии саммита НАТО премьер Австралии анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму 73,5 млн долларов. По его словам, он включает 70 бронированных машин, грузовики, прицепы и машины специального назначения.

Стоит отметить, что ранее Австралия уже предоставила Украине десятки единиц БТР Bushmaster, а также другое оборудование и боеприпасы.

С кем встретился Зеленский на саммите НАТО

Напомним, сегодня в Вильнюсе проходит второй день саммита стран НАТО. На нем также присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня, во второй день саммита, Зеленский провел ряд встреч с лидерами стран Альянса. В частности, он провел переговоры с премьером Великобритании, Канады, канцлером Германии.

Также планируется встреча украинского лидера с президентом США Джо Байденом.

РБК-Украина следит за вторым днем саммита НАТО в Вильнюсе - подробнее об этом читайте по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАТО Австралия Военная помощь
NEWS
В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (онлайн)
В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (онлайн)
DAILY
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО