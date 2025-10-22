ua en ru
Рютте внезапно едет в Вашингтон: генсек НАТО встретится с президентом США

США, Среда 22 октября 2025 02:30
Иллюстративное фото: Марк Рютте и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря НАТО Эллисон Харт в соцсети Х и анонс на сайте НАТО.

По словам пресс-секретаря альянса, Марк Рютте 21-22 октября будет находиться с визитом в Вашингтоне, округе Колумбия, где и должен встретиться с Дональдом Трампом.

Запланированных мероприятий для СМИ по итогам встречи не предвидится. О программе и теме встречи не сообщается.

Визит происходит на фоне торможения подготовки встречи Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште.

Журналист Reuters Грэм Слеттери написал в соцсети Х, что визит Рютте в Вашингтон связан с намерениями ЕС "отреагировать на последние дипломатические маневры Трампа".

Где и когда планировалась встреча Трампа и Путина

После телефонного разговора президента США и российского диктатора 16 октября Дональд Трамп заявил, что он и Путин снова встретятся, но уже в Будапеште.

В рамках подготовки к встрече госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонились 20 октября.

Но на следующий день, 21 октября, стало известно, что встреча не состоится.

"В ближайшем будущем нет планов встречи президента Трампа с президентом Путиным", - написал корреспондент Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на слова неназванного представителя Белого дома.

Чиновник уточнил, что госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели продуктивный звонок, поэтому "дополнительная личная встреча не нужна".

