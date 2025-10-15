Шмыгаль назвал новые страны, которые присоединились к программе PURL
Во время сегодняшнего "Рамштайна" ряд стран-партнеров объявили о новых взносах в программу PURL по закупке американского оружия для Украины.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
"Украина должна быть сильной на поле боя. Благодарен нашим партнерам из Швеции, Латвии, Эстонии, Дании, Норвегии и Словении за объявление новых взносов в новый пакет PURL. Благодарен странам, которые решили присоединиться к инициативе", - сообщил Шмыгаль.
Он отметил, что эта инициатива позволяет Украине закупать оружие, которое срочно нужно для спасения жизней.
В то же время генсек НАТО Марк Рютте во время брифинга по итогам "Рамштайна" заявил, что Украина получила обязательство 17 государств НАТО присоединиться к финансированию программы PURL.
"В начале дня шесть стран-членов Альянса имели обязательства по PURL: это Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Норвегия и Дания. Но после сегодняшнего заседания мы имеем более половины всех членов Альянса, 17 государств, взяли на себя обязательства по PURL", - сообщил он.
Однако Рютте не стал уточнять полный список государств, которые присоединились к инициативе.
Программа PURL
Напомним, PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная программа США и НАТО для ускорения поставок вооружения Украине. Она предусматривает формирование и предоставление союзникам перечня важнейших потребностей в оружии.
После этого партнеры финансируют закупку американского вооружения в соответствии с запросами. Деньги поступают на специальный счет НАТО, после чего Соединенные Штаты осуществляют прямые поставки оружия.
В сентябре стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа утвердила первые два пакета военной помощи Украине по программе PURL.
14 октября посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на этой неделе ожидаются новые объявления о поставках оружия Украине через программу PURL.
Ранее Минобороны раскрыло, как программа PURL от НАТО ускорит поставки оружия Украине.