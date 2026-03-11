Три пункта: Зеленский очертил, какую помощь ожидает от Германии

Президент Владимир Зеленский назвал три ключевых направления, в которых Украина ожидает поддержки от Германии. Речь идет о гарантиях безопасности после войны, финансировании обороны и помощи в защите энергосистемы.

Об этом глава государства рассказал перед встречей с президентом Бундестага Юлией Клёкнер, передает РБК-Украина .

Первым направлением президент назвал гарантии безопасности после завершения войны.

"В начале года была важная встреча Коалиции желающих в Париже, во время которой было принято решение о гарантиях безопасности - той части, которая зависит от европейских коллег, - отметил Зеленский. - Мы надеемся, что немецкие парламентарии поддержат участие Германии в гарантиях безопасности после окончания войны".

Вторым пунктом он назвал финансовую поддержку украинской армии.

По словам президента, Германия является одним из крупнейших партнеров Украины в военной помощи, в частности через программу PURL, которая позволяет закупать ракеты для систем ПВО Patriot.

"Это постоянные выделения денег, по которым принимается решение на уровне и чиновников, и на уровне парламентариев. Для нас это очень важно", - подчеркнул он.

Третьим направлением является помощь в укреплении украинской энергетики.

Президент сообщил, что Украина готовит план децентрализации энергосистемы, который должен повысить ее устойчивость к российским атакам.

"Защита нужна в разных форматах: дополнительный газ и электроснабжение, построение интерконнекторов. Также нужно технически увеличивать возможности импорта из Европы на случай дефицита. Кроме этого - котельные, ветровая, солнечная генерация и многое другое. Мы рассчитываем, что будет немецкая поддержка в этом. Будет", - добавил украинский лидер.

Кроме того, по словам Зеленского, Украина рассчитывает на поддержку Германии и Европейского Союза в переговорном процессе.

"Потому что в этом треке есть тематика восстановления Украины, инфраструктуры безопасности Европы, членства Украины в ЕС. Каждый из этих вопросов важен, и мы рассчитываем на поддержку в них. Это зависит от парламентов, потому что это о позиции страны", - подытожил он.