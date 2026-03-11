Три пункта: Зеленский очертил, какую помощь ожидает от Германии
Президент Владимир Зеленский назвал три ключевых направления, в которых Украина ожидает поддержки от Германии. Речь идет о гарантиях безопасности после войны, финансировании обороны и помощи в защите энергосистемы.
Об этом глава государства рассказал перед встречей с президентом Бундестага Юлией Клёкнер, передает РБК-Украина.
Первым направлением президент назвал гарантии безопасности после завершения войны.
"В начале года была важная встреча Коалиции желающих в Париже, во время которой было принято решение о гарантиях безопасности - той части, которая зависит от европейских коллег, - отметил Зеленский. - Мы надеемся, что немецкие парламентарии поддержат участие Германии в гарантиях безопасности после окончания войны".
Вторым пунктом он назвал финансовую поддержку украинской армии.
По словам президента, Германия является одним из крупнейших партнеров Украины в военной помощи, в частности через программу PURL, которая позволяет закупать ракеты для систем ПВО Patriot.
"Это постоянные выделения денег, по которым принимается решение на уровне и чиновников, и на уровне парламентариев. Для нас это очень важно", - подчеркнул он.
Третьим направлением является помощь в укреплении украинской энергетики.
Президент сообщил, что Украина готовит план децентрализации энергосистемы, который должен повысить ее устойчивость к российским атакам.
"Защита нужна в разных форматах: дополнительный газ и электроснабжение, построение интерконнекторов. Также нужно технически увеличивать возможности импорта из Европы на случай дефицита. Кроме этого - котельные, ветровая, солнечная генерация и многое другое. Мы рассчитываем, что будет немецкая поддержка в этом. Будет", - добавил украинский лидер.
Кроме того, по словам Зеленского, Украина рассчитывает на поддержку Германии и Европейского Союза в переговорном процессе.
"Потому что в этом треке есть тематика восстановления Украины, инфраструктуры безопасности Европы, членства Украины в ЕС. Каждый из этих вопросов важен, и мы рассчитываем на поддержку в них. Это зависит от парламентов, потому что это о позиции страны", - подытожил он.
В то же время Украина делится с партнерами собственным боевым опытом, полученным во время войны с Россией. В частности, украинские военные инструкторы вскоре отправятся в Германию, чтобы обучать немецких солдат.
В Берлине планируют усиливать подготовку армии к возможным угрозам со стороны России. По оценкам разведок Германии и других стран НАТО, Москва может быть готова к масштабному нападению на Альянс уже к 2029 году.