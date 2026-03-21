Оружие без очередей: Украина и страны Персидского залива получили особые привилегии от Берлина

Федеральное министерство экономики и защиты климата официально ввело механизм "зеленого коридора" для экспорта систем противовоздушной и морской обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Times.

Отныне Украина и шесть государств Персидского залива смогут получать немецкое оружие без изнурительного ожидания на каждую отдельную заявку.

Это решение, принятое правительством Олафа Шольца, фактически убирает главное "узкое место" немецкого экспорта - бюрократию. Ранее немецкие оборонные концерны, такие как Rheinmetall или Diehl Defence, должны были получать индивидуальное разрешение на каждый винт в системе ПВО, что месяцами тормозило критические поставки.

Что означает "общая лицензия"?

Новый временный механизм, который будет действовать до 15 сентября 2026 года , вводит общую лицензию на экспорт. Это означает:

Скорость: Производители смогут заключать контракты и отгружать технику почти мгновенно.

Предсказуемость: Партнеры Германии могут планировать оборону, не опасаясь внезапного вето на очередной транш запчастей.

Приоритет ПВО: Упрощение касается прежде всего средств защиты неба и оборудования для морской безопасности.

Геополитический альянс: Украина рядом с шейхами

В перечень государств, на которые распространяется этот привилегированный режим, вошли:

Украина (как ключевой союзник в Европе). Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман.

Такой выбор стран не является случайным. В Берлине объясняют, что это позволит быстрее реагировать на общие угрозы - прежде всего на атаки беспилотников и ракетный террор, с которыми сталкиваются как украинские города, так и стратегические объекты в регионе Залива.

Контроль по новым стандартам

Германия не отказывается от надзора, а делает его более эффективным. Все поставки и в дальнейшем будут строго соответствовать законодательству ЕС, однако акцент смещается с бумажной волокиты на реальный результат - безопасность партнеров.