Оружие без очередей: Украина и страны Персидского залива получили особые привилегии от Берлина
Федеральное министерство экономики и защиты климата официально ввело механизм "зеленого коридора" для экспорта систем противовоздушной и морской обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Times.
Отныне Украина и шесть государств Персидского залива смогут получать немецкое оружие без изнурительного ожидания на каждую отдельную заявку.
Это решение, принятое правительством Олафа Шольца, фактически убирает главное "узкое место" немецкогоэкспорта - бюрократию. Ранее немецкие оборонные концерны, такие как Rheinmetall или Diehl Defence, должны были получать индивидуальное разрешение на каждый винт в системе ПВО, что месяцами тормозило критические поставки.
Что означает "общая лицензия"?
Новый временный механизм, который будет действовать до 15 сентября 2026 года, вводит общую лицензию на экспорт. Это означает:
Скорость: Производители смогут заключать контракты и отгружать технику почти мгновенно.
Предсказуемость: Партнеры Германии могут планировать оборону, не опасаясь внезапного вето на очередной транш запчастей.
Приоритет ПВО: Упрощение касается прежде всего средств защиты неба и оборудования для морской безопасности.
Геополитический альянс: Украина рядом с шейхами
В перечень государств, на которые распространяется этот привилегированный режим, вошли:
Украина (как ключевой союзник в Европе).
Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман.
Такой выбор стран не является случайным. В Берлине объясняют, что это позволит быстрее реагировать на общие угрозы - прежде всего на атаки беспилотников и ракетный террор, с которыми сталкиваются как украинские города, так и стратегические объекты в регионе Залива.
Контроль по новым стандартам
Германия не отказывается от надзора, а делает его более эффективным. Все поставки и в дальнейшем будут строго соответствовать законодательству ЕС, однако акцент смещается с бумажной волокиты на реальный результат - безопасность партнеров.
Ожидается, что этот шаг позволит Украине значительно быстрее наращивать количество систем IRIS-T и сопутствующего оборудования, что является критически важным в условиях постоянных воздушных атак.