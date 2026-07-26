Потеряли международное водительское удостоверение: как получить новое без экзаменов

В случае потери, похищения или повреждения международного водительского удостоверения украинцы могут оформить новый документ. Для этого не придется повторно сдавать экзамены.

РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД рассказывает, как проходит эта процедура.

Главное: Оформление вместо восстановления: В случае потери, похищения или повреждения международного водительского удостоверения документ не восстанавливают, а изготавливают новый в любом сервисном центре МВД без привязки к месту регистрации.

В случае потери, похищения или повреждения международного водительского удостоверения документ не восстанавливают, а изготавливают новый в любом сервисном центре МВД без привязки к месту регистрации. Без повторных экзаменов: Сдавать теоретический или практический экзамен для получения нового документа не требуется.

Сдавать теоретический или практический экзамен для получения нового документа не требуется. Необходимые документы: Для оформления следует лично подать заявление, паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, оригинал национального водительского удостоверения и матовую фотографию 3,5 × 4,5 см.

Для оформления следует лично подать заявление, паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, оригинал национального водительского удостоверения и матовую фотографию 3,5 × 4,5 см. Срок действия и особенности: Новое удостоверение выдается на 3 года (но не дольше срока действия национальных прав). Оно действует только вместе с украинским водительским удостоверением. В случае похищения документа в МВД также рекомендуют обратиться в полицию.

Что такое международное водительское удостоверение

Международное водительское удостоверение является дополнительным документом, который выдается на основании национального водительского удостоверения.

Оно необходимо для управления транспортными средствами в странах, присоединившихся к Женевской конвенции о дорожном движении 1949 года.

Как получить документ

В случае потери, похищения или повреждения международного удостоверения, его не восстанавливают, а оформляют новое.

Услугу можно получить в любом сервисном центре МВД, независимо от места регистрации или проживания.

Для оформления нового международного удостоверения необходимо лично подать:

заявление (его заполняют непосредственно в сервисном центре МВД);

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство или специальный статус;

загранпаспорт;

оригинал национального водительского удостоверения;

матовую фотографию размером 3,5×4,5 см.

Что еще стоит знать

В Главном сервисном центре МВД обратили внимание на несколько важных моментов.

Новое международное водительское удостоверение выдают на три года, но срок его действия не может превышать срок действия украинского водительского удостоверения, на основании которого оно оформлено.

Для получения нового документа не нужно сдавать теоретический или практический экзамен.

В то же время международное удостоверение действует только вместе с национальным удостоверением водителя, поэтому для его оформления обязательно нужно предоставить оригинал украинского документа.

Если международное водительское удостоверение похитили в Украине или за рубежом, в МВД рекомендуют также сообщить об этом уполномоченные органы Национальной полиции.