Медведев истерически отреагировал на возможные поставки Украине комплексов Patriot
Возможные поставки Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot уже испугали представителей России, которые пообещали их "уничтожать".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Медведев уже начал определить зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые могут передать Украине в будущем "законные" цели для РФ.
"Если, как намекнул генсек Йенс Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу станут законной целью наших Вооруженных сил", - истерически отреагировал Медведев.
Таким образом, он попытался пригрозить представителям Североатлантического альянса.
Напомним, что страны НАТО на саммите альянса в Бухаресте ведут дискуссию по поводу возможных поставок Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Сегодня в Бухаресте стартует двухдневный саммит НАТО. На котором соберутся министры иностранных дел стран Альянса и обсудят долгосрочную поддержку Украины.
Добавим, ранее стало известно, что Польша договорилась с Германией о переброске систем ПВО Patriot на границу с Украиной.
Позже министр обороны Мариуш Блащак обратился к Берлину с просьбой передать ПВО Украине, но Ламбрехт заявила, что ЗРК предназначен только для стран-членов Альянса.
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