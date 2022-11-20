После падения ракеты Германия предложила Польше дополнительную систему Patriot

Германия предложила Польше дополнительную систему противоракетной обороны Patriot, чтобы она смогла защитить свое воздушное пространство от потенциально возможных ракетных обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила в воскресенье, 20 ноября, что предложила Варшаве дальнейшую помощь в патрулировании воздуха с помощью немецких истребителей Eurofighter. Это произошло после инцидента, который сначала вызвал опасения, что война в Украине может перекинуться через границу.

"Мы предложили Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства - нашими истребителями Eurofighter и системами ПРО Patriot", - отметила Ламбрехт.

После полномасштабного вторжения России в Украину НАТО усилила противовоздушную оборону в Восточной Европе. Более десятка союзников по НАТО во главе с Германией в октябре выступили с инициативой совместной закупки систем противовоздушной и противоракетной обороны для нескольких уровней угроз, включая Patriot.

Наземные системы ПРО, такие как Raytheon (RTX.N) Patriot, созданы для перехвата летящих ракет. Германия имела 36 таких систем, когда была передовым государством НАТО во время "холодной" войны. В настоящее время у Бундесвера есть только 12 систем Patriot, две из которых дислоцируются в Словакии.