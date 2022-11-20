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После падения ракеты Германия предложила Польше дополнительную систему Patriot

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Германия, Воскресенье 20 ноября 2022 23:10
После падения ракеты Германия предложила Польше дополнительную систему Patriot Фото: министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Германия предложила Польше дополнительную систему противоракетной обороны Patriot, чтобы она смогла защитить свое воздушное пространство от потенциально возможных ракетных обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила в воскресенье, 20 ноября, что предложила Варшаве дальнейшую помощь в патрулировании воздуха с помощью немецких истребителей Eurofighter. Это произошло после инцидента, который сначала вызвал опасения, что война в Украине может перекинуться через границу.

"Мы предложили Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства - нашими истребителями Eurofighter и системами ПРО Patriot", - отметила Ламбрехт.

После полномасштабного вторжения России в Украину НАТО усилила противовоздушную оборону в Восточной Европе. Более десятка союзников по НАТО во главе с Германией в октябре выступили с инициативой совместной закупки систем противовоздушной и противоракетной обороны для нескольких уровней угроз, включая Patriot.

Наземные системы ПРО, такие как Raytheon (RTX.N) Patriot, созданы для перехвата летящих ракет. Германия имела 36 таких систем, когда была передовым государством НАТО во время "холодной" войны. В настоящее время у Бундесвера есть только 12 систем Patriot, две из которых дислоцируются в Словакии.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отметил, что страны-союзники должны предоставить Украине разные системы противовоздушной обороны, чтобы она могла защитить свое воздушное пространство от атак со стороны российских оккупантов.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США предоставят Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это возможно.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до конца года Украина может получить новые системы ПРО и ПВО. Договоренности по их поставке уже находятся в процессе реализации.

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