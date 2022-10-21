ua ru
Пт, 21 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Резников о передаче Украине ПВО Patriot: переговорный процесс не прекращается

Новина українською →
Киев, Пятница 21 октября 2022 19:06
Резников о передаче Украине ПВО Patriot: переговорный процесс не прекращается Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна ведет переговоры о передаче ПВО Patriot на разных уровнях.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Не прекращаются (переговоры о предоставлении Украине систем Patriot – ред.). Начиная от уровня президентов, дальше уже мой уровень с Остином, Кулебы с Блинкеном, Ермака с Салливаном, наш посол, даже нардепы. Все вовлечены в это. Но аргументы те же: система Patriot очень дорогая и сложная в освоении, надо учиться не один месяц", - отметил Резников.

По его словам, принято решение, дающее удовлетворить потребность Украины в системах ПВО проще и быстрее. Изготовление Patriot – это время.

"Если нам давать Patriot – это значит, что нужно забрать его из боевого дежурства и передать нам", - добавил министр обороны.

Ранее мы писали, что Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный уверил в эффективности работы ПВО и ПРО.

Также недавно главнокомандующий ВСУ напомнил США об актуальных потребностях Украины, среди которых не только системы противовоздушной обороны, но и артиллерия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Алексей Резников ПВО
NEWS
Атака дронов, веерные отключения света и угроза для Каховской ГЭС: главное за неделю
Атака дронов, веерные отключения света и угроза для Каховской ГЭС: главное за неделю
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет