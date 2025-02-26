Украина начала сбивать "Шахеды" FPV-дронами, - Сухаревский

Украина продолжает на каждое действие противника отвечать соответствующими контрмерами. Сейчас украинские военные начали сбивать вражеские "Шахеды" FPV-дронами.

Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью LIGA.net .

Как заявил Сухаревский, на каждый шаг Украины противник отвечает чем-то асимметричным.

В частности, он привел пример ответа на атаки российских дронов "Шахед". Командующий Сил беспилотных систем объяснил, что, когда Россия начала активно использовать эти дроны, Украина быстро создала тысячи мобильных огневых групп, которые продемонстрировали свою высокую эффективность. Однако российские войска адаптировали свою тактику, совершенствуя дроны, меняя их высоты и способы применения.

"Мы перешли к чему? Сейчас мы начинаем сбивать "Шахеды" FPV-дронами. И это уже дает реальные результаты. Далее начинается постоянная технологическая гонка", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что война превращается в постоянную технологическую гонку, где каждая новая операция предусматривает учет многочисленных разведданных.

"Каждая наша операция - это момент учета разнообразных разведданных: что касается РЭБа, что касается их ПВО, что касается защищенности объективной, пассивной защиты", - отметил Сухаревский.