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США сбили китайский аэростат: CNN рассказал детали операции

Фото: США сбили китайский аэростат с помощью ракеты AIM-9X (twitter.com WarMonitors)
Автор: Олег Васкив

В Соединенных Штатах раскрыли детали операции по уничтожению китайского воздушного шара, считаемого шпионом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам представителя американского оборонного ведомства, были задействованы истребители F-22, поднятые с базы ВВС в штате Вирджиния.

"Военные США сбили китайский аэростат над Атлантическим океаном с помощью ракеты AIM-9X", - пишут СМИ.

Журналисты указали, что по цели выпустили лишь одну ракету.

Напомним, на днях американские военные обнаружили в северной части Соединенных Штатов разведывательный воздушный шар.

В свою очередь МИД Китая заявил, что воздушный шар прилетел с их территории, однако не использовался для разведки.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что пролет китайского аэростата над территорией США является нарушением суверенитета страны и международного права и перенес свой визит в Китай.

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