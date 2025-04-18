ua en ru
Пт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Сбитие самолета МАУ: Иран подал иск в суд ООН против Украины и трех стран

Пятница 18 апреля 2025 23:17
UA EN RU
Сбитие самолета МАУ: Иран подал иск в суд ООН против Украины и трех стран Фото: Иран сбил самолет МАУ под Тегераном (скриншот)
Автор: Иван Носальский

Иран подал иск в Международный суд ООН против Канады, Швеции, Украины и Великобритании. Он потребовал отменить решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о катастрофе МАУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного суда ООН.

В иске Тегеран утверждает, что ИКАО не имеет полномочий принимать решение по делу авиакатастрофы МАУ, а процедура голосования в ИКАО была нарушена.

Иран в своем иске требует от суда:

  • признать, что ИКАО не обладает юрисдикцией в данном деле;
  • исключить Великобританию из участия в процессе;
  • признать решение Совета ИКАО юридически недействительным и отменить его.

Также Иран добавил, что военные страны "непреднамеренно" сбили самолет МАУ под Тегераном. Это произошло "из-за человеческой ошибки".

Авиакатастрофа МАУ

Напомним, пассажирский лайнер Boeing 737-800 NG разбился под Тегераном 8 января 2020 года. Его сбила иранская ПВО.

В 2024 году Украина, Канада, Швеция и Великобритания инициировали рассмотрение спора против Ирана по делу сбития самолета в Совете Международной организации гражданской авиации.

Иран попытался сорвать рассмотрение этого дела в ИКАО, но у него этого не вышло.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Иран Международные авиалинии Украины
NEWS
Кассетные "Искандеры" против мирных городов. Как их запускает Россия и в чем опасность
Кассетные "Искандеры" против мирных городов. Как их запускает Россия и в чем опасность
DAILY
Андрей Гайдуцкий: Чтобы вернуть украинца из Германии, нужно поднять зарплату в 4 раза
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Андрей Гайдуцкий: Чтобы вернуть украинца из Германии, нужно поднять зарплату в 4 раза