Сбитие самолета МАУ: Иран подал иск в суд ООН против Украины и трех стран

Иран подал иск в Международный суд ООН против Канады, Швеции, Украины и Великобритании. Он потребовал отменить решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о катастрофе МАУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного суда ООН.

В иске Тегеран утверждает, что ИКАО не имеет полномочий принимать решение по делу авиакатастрофы МАУ, а процедура голосования в ИКАО была нарушена. Иран в своем иске требует от суда: признать, что ИКАО не обладает юрисдикцией в данном деле;

исключить Великобританию из участия в процессе;

признать решение Совета ИКАО юридически недействительным и отменить его. Также Иран добавил, что военные страны "непреднамеренно" сбили самолет МАУ под Тегераном. Это произошло "из-за человеческой ошибки".