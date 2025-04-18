Збиття літака МАУ: Іран подав позов до суду ООН проти України та трьох країн

Іран подав позов до Міжнародного суду ООН проти Канади, Швеції, України та Великої Британії. Він вимагає скасувати рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) про катастрофу МАУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міжнародного суду ООН.

У позові Тегеран стверджує, що ІКАО не має повноважень ухвалювати рішення у справі авіакатастрофи МАУ, а процедура голосування в ІКАО була порушена. Іран у своєму позові вимагає від суду: визнати, що ІКАО не має юрисдикції в цій справі;

виключити Велику Британію з участі в процесі;

визнати рішення Ради ІКАО юридично недійсним і скасувати його. Також Іран додав, що військові країни "ненавмисно" збили літак МАУ під Тегераном. Це сталося "через людську помилку".