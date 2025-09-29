ua en ru
Ущерб стран ЕС от экстремальной погоды вырос в 2,5 раза до 45 млрд евро, - доклад

Брюссель, Понедельник 29 сентября 2025 11:32
Ущерб стран ЕС от экстремальной погоды вырос в 2,5 раза до 45 млрд евро, - доклад Фото: Глобальное потепление нанесло ущерб Европе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Стихийные бедствия и изменение климата нанесли Европе в 2020-2023 годах больший финансовый ущерб, чем за предыдущее десятилетие. Годовые экономические потери составили 44,5 млрд евро, что в 2,5 раза выше уровня 2010-2019 годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС).

По данным доклада, среднегодовые экономические потери, связанные с экстремальными погодными и климатическими явлениями в ЕС, составили:

  • 8,5 млрд евро в период с 1980 по 1989 год,
  • 14 млрд евро в период с 1990 по 1999 год,
  • 15,8 млрд евро в период с 2000 по 2009 год,
  • 17,8 млрд евро в период с 2010 по 2019 год,
  • 44,5 млрд евро в период с 2020 по 2023 год.

Потепление в Европе

"Европа является самым быстро нагревающимся континентом на планете; наш климат меняется с тревожной скоростью, угрожая безопасности, общественному здоровью, экосистемам, инфраструктуре и экономике", - утверждают авторы доклада.

Ливни становятся все более интенсивными, несколько регионов в последние годы подверглись катастрофическим наводнениям. В 2023 году наводнения в Словении привели к потере 16% валового внутреннего продукта. Между тем, в 2024 году наводнения в Валенсии стали причиной гибели более 250 человек, говорится в документе.

Ущерб от погоды

Как отмечается в докладе, большинство опасностей, связанных с климатом, в Европе усиливаются. Характеристики общества - старение населения, высокая распространенность хронических заболеваний и сохраняющееся неравенство между европейскими регионами, а также между городскими и сельскими районами - делают Европу особенно уязвимой к климатическим рискам.

Аналогичным образом, экономика и ее зависимость от глобальных цепочек поставок уязвимых к этим рискам. Некоторые климатические риски уже достигли критического уровня, в частности, в южной Европе.

Средние потери, связанные с засухами, оцениваются в 9 млрд евро в год. EEA также сообщает, что дефицит воды затронул около трети населения Европы. Основная нагрузка на ресурсы приходится на сельское хозяйство.

"Природа действительно сталкивается с деградацией, чрезмерной эксплуатацией и потерей биоразнообразия, и, конечно же, в то же время мы наблюдаем ускоряющееся изменение климата", - сказала исполнительный директор ЕАОС Леена Иля-Мононен.

По ее словам, это создает серьезные риски для конкурентоспособности Европы, ее долгосрочного процветания, безопасности и качества жизни».

В докладе приводятся оценки журнала Lancet Countdown, согласно которым в Европе число смертей, связанных с жарой, увеличилось в 94% европейских регионов в период с 2003 по 2012 год и с 2013 по 2022 год. Общий средний прирост оценивался в 17,2 случая смерти на 100 тысяч жителей.

Напомним, в 2025 году в Западной Европе зафиксирован самый жаркий июнь за весь период наблюдений. По данным европейского агентства Copernicus, температура превысила средний показатель за 1991-2020 годы почти на 3 градуса.

Экономисты подсчитали, что из-за разрушительной жары, засух и наводнений этим летом Европа потеряла не менее 43 млрд евро. Эти данные приведены в анализе, основанном на связях между погодой и экономическими показателями.

