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Рекордная жара в Европе: июнь 2025 года побил исторические температуры

Среда 09 июля 2025 12:51
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Рекордная жара в Европе: июнь 2025 года побил исторические температуры Западная Европа страдает от жары (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Западной Европе зафиксирован самый жаркий июнь за весь период наблюдений. По данным европейского агентства Copernicus, температура в прошлом месяце превысила средний показатель за 1991-2020 годы почти на 3 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Bloomberg.

Температурные рекорды июня

По словам ученых, в июне температура в Западной Европе была на 2,8 градуса выше нормы, побив предыдущий рекорд, установленный в 2003 году, когда континент охватила смертельная волна жары.

Под ударом оказались Испания, Италия, Франция, Португалия и Германия, где воздух прогревался до 38 градусов и выше. Ситуацию осложнили еще и аномально теплые воды Средиземного моря.

Море горячее, как никогда

В западном Средиземноморье, в частности в Лионском заливе и Лигурийском море, 30 июня зафиксировали рекордную температуру воды - более 28 градусов. По оценкам Copernicus, две трети Средиземного моря охватили морские тепловые волны, классифицированные как "сильные или экстремальные".

Это самая большая зона в регионе, которая когда-либо одновременно испытывала такие условия, отмечает старший океанограф Mercator Ocean International Саймон Ван Геннип.

Глобальное потепление продолжается

В мире июнь 2025 года стал третьим самым теплым за историю наблюдений, с глобальной температурой, которая на 0,47 градуса превысила средний показатель за 1991-2020 годы.

По данным Copernicus, каждый месяц последнего десятилетия был теплее среднего. В прошлом году планета впервые пересекла порог в 1,5 градуса глобального потепления, и хотя нынешний результат может быть немного ниже, тенденция к росту температур сохраняется.

"В теплеющем мире волны жары, вероятно, станут более частыми, интенсивными и повлияют на большее количество людей по всей Европе", - заявила Саманта Берджесс, руководитель по вопросам климата в Copernicus ECMWF.

Читайте также о том, что Париж объявил красный уровень тревоги из-за экстремальной жары в Европе, из-за этого по стране начали закрывать школы. Предупреждения об аномально высокой температуре воздуха распространяются по всему континенту.

Ранее мы писали о том, что 9 июля Украина окажется в эпицентре европейской жары. Температура будет достигать +39 градусов, а на востоке страны - даже до +40.

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