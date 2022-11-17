Ущерб энергетике Украины приближается к критической точке, - еврокомиссар
Ущерб, который был нанесен энергетической инфраструктуре Украины в результате ударов России, "приближается к критической точке".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на еврокомиссара по антикризисному управлению Янеза Ленарчича в Twitter.
"Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки", - написал он.
По словам Ленарчича, Евросоюз сейчас работает в бесперебойном режиме для того, чтобы помочь обеспечить подачу электроэнергии.
При этом через механизм гражданской защиты ЕС Бельгия, Финляндия, Германия, Словакия, Нидерланды и Швеция предоставляют дополнительную поддержку.
Напомним, 15 ноября российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, в результате которого были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что ситуация с энергосистемой является критической после вражеских атак.
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