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Ущерб энергетике Украины приближается к критической точке, - еврокомиссар

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Брюссель, Четверг 17 ноября 2022 18:09
Ущерб энергетике Украины приближается к критической точке, - еврокомиссар Фото: в ЕС заявили о приближении ущерба энергетике Украины к критической точке (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Ущерб, который был нанесен энергетической инфраструктуре Украины в результате ударов России, "приближается к критической точке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на еврокомиссара по антикризисному управлению Янеза Ленарчича в Twitter.

"Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки", - написал он.

По словам Ленарчича, Евросоюз сейчас работает в бесперебойном режиме для того, чтобы помочь обеспечить подачу электроэнергии.

При этом через механизм гражданской защиты ЕС Бельгия, Финляндия, Германия, Словакия, Нидерланды и Швеция предоставляют дополнительную поддержку.

Напомним, 15 ноября российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, в результате которого были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что ситуация с энергосистемой является критической после вражеских атак.

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