Збитки енергетиці України наближаються до критичної точки, - єврокомісар

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на єврокомісара з антикризового управління Янеза Ленарчича у Twitter .

"Руйнування енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки", - написав він.

За словами Ленарчича, Євросоюз зараз працює у безперебійному режимі для того, щоб допомогти забезпечити подачу електроенергії.

При цьому через механізм цивільного захисту ЄС Бельгія, Фінляндія, Німеччина, Словаччина, Нідерланди та Швеція надають додаткову підтримку.