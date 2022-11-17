ua ru
Чт, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Збитки енергетиці України наближаються до критичної точки, - єврокомісар

Новость на русском →
Брюссель, Четвер 17 листопада 2022 18:09
Збитки енергетиці України наближаються до критичної точки, - єврокомісар Фото: у ЄС заявили про наближення збитків енергетиці України до критичної точки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Збитки, завдані енергетичній інфраструктурі України внаслідок ударів Росії, "наближаються до критичної точки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на єврокомісара з антикризового управління Янеза Ленарчича у Twitter.

"Руйнування енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки", - написав він.

За словами Ленарчича, Євросоюз зараз працює у безперебійному режимі для того, щоб допомогти забезпечити подачу електроенергії.

При цьому через механізм цивільного захисту ЄС Бельгія, Фінляндія, Німеччина, Словаччина, Нідерланди та Швеція надають додаткову підтримку.

Нагадаємо, 15 листопада російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, внаслідок якого було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

Пізніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що ситуація з енергосистемою є критичною після ворожих атак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Електроенергія Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Крилаті ракети та іранські Shahed: ЗСУ розкрили деталі сьогоднішньої атаки Росії
Крилаті ракети та іранські Shahed: ЗСУ розкрили деталі сьогоднішньої атаки Росії
DAILY
Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв