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США сегодня сбили неопознанный объект над Аляской, - Белый дом

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Вашингтон, Пятница 10 февраля 2023 22:04
США сегодня сбили неопознанный объект над Аляской, - Белый дом Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности в Белом доме (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Американские военные по поручению президента США Джо Байдена сбили сегодня, 10 февраля, неопознанный объект над Аляской. Неизвестно, был ли это воздушный шар.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой The New York Times, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, воздушный объект сбили, поскольку он двигался на высоте, которая делала его потенциальной угрозой для гражданских самолетов.

Кирби добавил, что Байден приказал сбить объект "от избытка осторожности".

Он также уточнил, что нет никаких признаков военной угрозы для людей на земле от этого объекта. При этом официальные лица США пока не могут подтвердить, было ли на сбитом объекте какое-либо оборудование для наблюдения.

Также американские чиновники в комментарии изданию отмечают, что неизвестно, принадлежал ли объект какому-то вражескому государству, или это была коммерческая или исследовательская операция, которая сбилась с пути.

Напомним, в начале февраля американцы обнаружили над северными штатами страны китайский воздушный шар, который мог заниматься сбором информации.

Позже его сбили у побережья Каролины при помощи истребителя.

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