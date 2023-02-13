Сбитый над США неизвестный объект представлял угрозу из-за потенциальных возможностей наблюдения, - Пентагон
По приказу президента Соединенных Штатов Джо Байдена 12 февраля американский истребитель F-16 сбил неизвестный объект над озером Гурон, выпустив ракету AIM9x.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.
"Его (объекта - ред.) траектория и высота вызвали беспокойство, в частности то, что он может представлять опасность для гражданской авиации. Место, выбранное для этого сбития, дало нам возможность избежать столкновения с людьми на земле, повысив шансы на поиск обломков", - отметили в Минобороны США.
В ведомстве указали, что Командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило объект и продолжило его визуальное и радиолокационное отслеживание.
"Мы не оценивали это как военную угрозу, но оценивали как угрозу безопасности полета и угрозу из-за его потенциальных возможностей наблюдения. Теперь мы будем работать над восстановлением объекта, чтобы узнать больше", - добавили в Пентагоне.
Напомним, 10 февраля военнослужащие Соединенных Штатов сбили неизвестный объект над Аляской.
К слову, в начале февраля американцы обнаружили китайский воздушный шар, который мог заниматься сбором информации. Ее сбили у побережья Каролины с помощью истребителя.
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