Сбитые сегодня российские вертолеты не летают без иностранных компонентов, - Ермак

Силы обороны Украины сегодня сбили два российских вертолета Ка-52, которые содержат высокотехнологичные компоненты Западных государств и стран Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Два сбитых сегодня российских вертолета Ка-52 не могли бы летать без иностранных компонентов", - написал он.

Как отметил Ермак, военные постоянно говорят, что россияне активно используют их на фронте, чтобы иметь преимущество в воздухе и наносить удары по позициям сил обороны.

По его словам, украинские специалисты давно исследуют Ка-52. "Нам известно, что этот вертолет содержит высокотехнологичные компоненты Западных государств и стран Азии. В частности, чипы, микропроцессоры, интегральные схемы, приемники, флеш-память, телекоммуникационные трансформаторы, трансиверы, линейные стабилизаторы, микросхемы, без которых его работа была бы невозможна , поскольку россия не способна производить такие технологические продукты", - сообщил он.

Ермак также рассказал, что изучаются пути, благодаря которым россия получает эти компоненты в обход санкций. Группа Макфола-Ермака уже предоставляла эту информацию нашим партнерам и была частично отражена во введенных санкционных ограничениях.

"Но санкций нужно больше, поэтому в ближайшее время мы опубликуем документ с дополнительными предложениями. Санкции против России нужно усиливать. Российский ВПК не должен иметь доступ к технологиям. Сбивать Ка-52 - это замечательно. Но гораздо лучше - лишить россию возможностей его производить", – добавил он.